Где пять вопросов от президента? Год назад, в день выборов, "слуги народа" опрашивали украинцев

Почему команда Зеленского больше не проводит всеукраинских опросов населения и где застряли результаты прошлогоднего анкетирования.

Год назад во время местных выборов 25 октября Владимир Зеленский предложил украинцам ответить на пять вопросов, которые "раньше им никто не задавал". В Офисе президента инициативу назвали шагом к прямой демократии, который поможет узнать, что на самом деле думает народ по важным социально-политическим вопросам. Никаких юридических последствий результаты опроса не предполагали. Несмотря на это, политики и эксперты спорили о законности президентской инициативы, попытке повлиять на избирательный процесс и том, что глава государства воспользуется результатами, чтобы давить на Верховную Раду и проводить удобные для своей команды законодательные инициативы. Что же вышло?

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"Хочу почувствовать народ": для чего был нужен всеукраинский опрос президента

Местные выборы-2020 традиционно не вызывали большого интереса у украинцев по сравнению с парламентскими. Эксперты прогнозировали низкую явку, которую усугубляли карантинные меры на избирательных участках из-за пандемии коронавируса. Президентской партии "Слуга народа" после блистательной победы на парламентских выборах-2019 нужно было показать результат на местных. Поэтому у Зеленского придумали удачную пиар-технологию.

"Пять вопросов от президента были способом мобилизации избирателей 18–30 лет. Большинство критиковали такой подход, но, с точки зрения политтехнологий, это очень успешная тема. Она повысила явку для СН в крупных городах и позволила властям впервые обкатать форму прямой работы с избирателем", — говорит Фокусу Олег Постернак, политтехнолог.

Критиковали всеукраинский опрос президента во многом за халатный подход к организации. Анкетирование проводили параллельно с местными выборами. Волонтеры в белых накидках с надписью "5 питань від президента" стояли на улице рядом с избирательными участками, держа в руках стопку бланков. Заполнить анкету мог любой желающий. Информацию об участниках нигде не фиксировали, поэтому одному человеку могли выдать несколько бланков, чтобы "сделать статистику", — так волонтеры отвечали на вопросы независимых наблюдателей движения "ЧЕСНО". Урны, куда бросали заполненные бланки с ответами, не были защищены.

[ + – ] Народовластие — это то, что президент обещал в своей предвыборной программе Фото: скриншот

Украинцам предлагали ответить "да" или "нет" на вопросы, которые касались пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах, свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей, сокращения количества народных депутатов до 300, легализации каннабиса в медицинских целях для снижения боли у тяжелобольных и использования Украиной гарантий безопасности, обозначенных Будапештским меморандумом, для восстановления государственного суверенитета и территориальной целостности.

По словам Владимира Зеленского, народовластие — это то, что президент обещал в своей предвыборной программе. "Такие вопросы для меня очень важны лично. Я хочу почувствовать народ", — объяснял он целесообразность инициативы.

По информации штаба СН, в анкетировании приняли участие около 5 млн человек. Промежуточные результаты посчитали на следующий день после выборов — большинство опрошенных украинцев поддержали четыре вопроса из пяти. С пожизненным сроком за коррупцию согласились 81,9% проголосовавших, сокращение депкорпуса поддержали 89,4%, легализацию каннабиса — 64,8%, Будапештский меморандум — 72,2%. Не поддержали украинцы свободную экономическую зону на Донбассе — 47% проголосовали против.

"5 питань від президента": просто технология?

Опрос проводили, чтобы учесть мнение украинцев. Поэтому сразу после обнародования результатов в президентской политсиле отметили, что проще всего за сокращение депутатского корпуса до 300 человек проголосовать в зале Верховной Рады.

"У нас лежит на втором чтении возвращенный из Конституционного Суда проект изменений в Конституцию, который признан КС таким, что соответствует Основному Закону. Его можно голосовать. Дальше вопрос к коллегам: кто, несмотря на 90% поддержки этой идеи в народе, будет как-то пытаться увильнуть от голосования за эту инициативу?" — говорил тогда Александр Корниенко, глава партии СН.

Собеседники Фокуса во фракции СН отмечают, что для принятия закона о сокращении депкорпуса не хватает политической воли. У многих депутатов присутствует страх не пройти в Верховную Раду на очередных парламентских выборах, которые, согласно новому Избирательному кодексу, должны проходить по открытым спискам. И хотя законопроект о сокращении числа депутатов приняли в первом чтении в феврале 2020 года — тогда требовалась поддержка 226 депутатов, — с того момента он пылится в Раде. Чтобы принять документ во втором чтении, нужно заручиться поддержкой конституционного большинства. Но 300 голосов за законопроект в Верховной Раде нет. А выносить его в зал для того, чтобы провалить во втором чтении после всего пройденного пути, как говорил экс-спикер ВР Дмитрий Разумков, — глупость.

"Такие вопросы для меня очень важны лично. Я хочу почувствовать народ" Владимир Зеленский

"В кругу политиков идея не пользуется популярностью. А вот в народе, наоборот, она не только популярна, но и рациональна. Цифра 450 депутатов рассчитывалась так: один депутат на 100 тыс. населения. Сейчас нас наверняка меньше, чем 45 млн", — отмечает в разговоре с Фокусом Андрей Золотарев, политтехнолог. По результатам электронной переписи населения, инициированной экс-министром Кабмина Дмитрием Дубилетом, по состоянию на 1 декабря 2019 года в Украине проживало 37,29 млн человек, без учета временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма.

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Легализация медицинского каннабиса — еще одна инициатива, которую депутаты собирались провести после президентского опроса, но провалили. В пяти вопросах от Зеленского ее поддержали 65% опрошенных. По словам главы фракции СН Давида Арахамии, вопрос о легализации медицинской марихуаны еще вернут в Верховную Раду. Но эксперты говорят, что на сегодня эта тема не такая значимая, как предвыборное обещание президента о сокращении депкорпуса или закон об олигархах, поэтому ее не трогают.

Опрос вернется — в ситуации политического кризиса

Пожизненный срок для коррупционеров, за который проголосовали украинцы в опросе Зеленского, был чистым популизмом, который народ встретил бы аплодисментами. Но подобная мера не прошла бы через ВР и не нашла бы понимания у Венецианской комиссии, так как пожизненное заключение за коррупцию в Европе не практикуют, обычно тюремные сроки варьируются от 5 до 20 лет.

Зачем украинцев спрашивали о Будапештском меморандуме и как у президента планировали использовать эти результаты, остается загадкой. Глава МИД Дмитрий Кулеба отмечал, что вопрос был нужен для того, чтобы вывести на новый уровень "предметный разговор" о гарантиях безопасности для Украины. По его мнению, лучшей гарантией безопасности было бы членство Украины в НАТО. То есть предположительно украинцев спрашивали про членство в НАТО и другие инструменты гарантии безопасности. Но вопрос сформулировали так размыто, что вряд ли те, кто поддержал этот пункт, до конца понимали, о чем шла речь.

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"Мы слишком преувеличиваем значимость опроса. Это была точечная успешная технология. Но механизм связи (между ответом и дальнейшей законодательной инициативой) не выработан, не узаконен, отсюда низкая результативность", — отмечает Олег Постернак.

На протяжении года команда президента не вспоминала об опробованной прошлой осенью технологии. Хотя Владимир Зеленский и говорил, что ничто не мешает каждую неделю или месяц спрашивать мнение народа по важным вопросам.

Эксперты считают, что президент еще вернется к этой теме, возможно, в ситуации политического кризиса, теоретически — если встанет вопрос о внеочередных выборах Верховной Рады или втором президентском сроке.