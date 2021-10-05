"Пандора" открывает свой ящик. Какие еще секреты Зеленского станут известны украинцам

Услышим ли мы новогоднее обращение Зеленского, которое начинается словами: "Je Suis Panama" и заканчивающееся традиционным — "Какая разница"?

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Несколько лет назад, известный французский сатирический журнал Charlie Hebdo, вышел с обложкой, посвященной "панамскому досье".

Карикатуристы очень тонко уловили суть "глобального отмыва" денег через оффшоры — "фискальный терроризм".

[ + – ] Несколько лет назад, известный французский сатирический журнал Charlie Hebdo, вышел с обложкой, посвященной "панамскому досье".

Но также тонко они определили и отношение политических "элит" к "деоффшоризации", написав на плакатах участников оффшорного парада саркастические фразы: "уже боюсь" и "вы не измените наш образ жизни".

Неправительственная организация Tax Justice Network (доклад The Price of Offshore Revisited) еще в 2012 году оценила сумму капиталов, которые были выведены из различных стран в оффшорные зоны в $21 трлн.

А это ни много ни мало — суверенный долг США и значительно больше, чем годовой бюджет Америки, Китая или ЕС.

Украина уверенно входит в десятку "передовых" государств мира по оффшорному оттоку капитала, опередив по этому показателю даже сырьевой Казахстан: всего из нашей страны "ушло" порядка $167 млрд.

Но это по состоянию на 2012-й год. Сейчас эта сумма наверняка превысила 200 млрд.

Берем минимальный коэффициент налогового перераспределения в 0,3 и получаем 60 млрд. дол.

Сумма, почти сопоставимая с размером прямых иностранных инвестиций, которые пришли в Украину за все годы независимости. И это больше, чем мы суммарно получили от МВФ и Всемирного банка.

Важно

Врать и воровать. Почему украинские элиты 30 лет не могут обозначить ясные цели для страны

Хорошая иллюстрация того факта, что коррупция равна долговой зависимости страны в иностранной валюте.

В своих статьях, я давно обратил внимание на правило "трех лет". Максимальная коррупция в Украине формируется на третий год пребывания при власти тех или иных политических групп.

Это доказывает и тезис о том, что пятилетние политические циклы слишком длинны для нас — максимум 3 года.

Возьмем платежный баланс. В 2010-м вывод капитала из Украины составил 6,7 млрд. Но уже в 2013-м эта цифра выросла до 10,8 млрд. дол.

При этом, в 2010-м темп роста ВВП был на уровне 3,8%, а в 2013 — 0%.

Берем 2015-й: вывод капитала 1,9 млрд. (сработали ограничения). Зато в 2018-м — вывод составил уже 8 млрд. (за минусом реинвестиций), почти вернувшись к показателям 2013-го.

При этом, мы продолжаем клянчить деньги по всему миру.

В 2021-м только по итогам января-августа данный показатель составил уже более 7,5 млрд. (минус реинвестиции). Работают профессионалы.

Не удивлюсь, если новый пик вывода капитала придется на 2022-й год, подтвердив "правило трех лет".

Важно

Пандора нашего Квартала. Почему нельзя бороться с олигархами, пряча деньги в оффшорах

И это мы говорим о легальном выводе денег из страны, а добавьте сюда нелегальный.

У оффшора есть два основных функциональных предназначения: уклонение от уплаты налогов у себя на родине и сокрытие принадлежности активов, когда нельзя установить конечных бенефициаров.

Эксперты "типа Лещенко" будут вам, конечно, рассказывать про "хорошие оффшоры".

Да, есть и такие, но их более правильно называть корпоративными хабами — они применяются для того, чтобы твою собственность на родине не "отжали". К таким хабам можно отнести Кипр и Нидерланды.

Но корпоративные хабы не применяются для покупки квартиры в Лондоне — ее никто не "отожмет".

Недвижимость на Западе покупают через оффшор, чтобы: а) скрыть происхождение денег; б) скрыть реального собственника.

Как только в Украине началась амнистия капиталов по версии Зеленского, я сразу назвал две ее неафишируемые цели.

Первая — залезть в доходы будущих периодов простых украинцев (заробитчан и самозанятых) с помощью применения непрямых методов оценки доходов и контроля за расходами.

Вторая, не менее важная — отмыв денег, необходимый политическим "элитам" для поддержания привычного образа и уровня жизни.

Как это происходило раньше?

Нужен личный чартер, требуется купить квартиру в Лондоне или оплатить шопинг жены в Милане — платим по счетам со своей оффшорки, например, в BVI.

Важно

Ящик Пандоры. Похоронит ли карьеру Зеленского оффшорный скандал

Но делать это с каждым годом становится труднее: финансовый мониторинг, обмен налоговой информацией, отчетность по контролируемым иностранным компаниям. В общем, обложили BEPS-ом со всех сторон, как флажками. Нужно срочно легализоваться.

То, что легализацию не распространили на политиков — не проблема. Легализуются на друзей и кумовьев.

Суммарно, вывод капитала из Украины стоил нам примерно 60 млрд. дол. бюджетных поступлений, а теперь сами решайте, зло это или не зло.

Лично для меня, феномен "чистоты Зеленского" всегда был феноменом абсурда.

Еще в 2019-м для меня было загадкой, почему его не торпедируют оффшорной историей, о чем я и говорил в своих выступлениях. Но видимо, всему свой срок.

Выскажу еще один прогноз. Второй торпедой может быть "российский кейс" Зеленского: платежи, контакты, видео с частных вечеринок тамошних политиков и олигархов, высказывания "не на камеру".

С моральной точки зрения, эта торпеда может быть и посильней, но время ее не настало.

Подобные "торпеды" порождают порочный круг зависимости наших политических "элит" от внешних групп влияния.

Да, коррупция есть везде. Но в азиатских странах чиновники берут подношения с прибыли за сопровождение бизнес-проектов инвесторов, что-то вроде административных услуг.

А у нас инвесторов обдирают как липку "с убытков", то есть со стартовых затрат, обилечивая на "входе".

Отмытые деньги в мире вкладывают в новые проекты у себя на родине. А у нас — в покупку политической власти для защиты теневых доходов или в приобретение экономических рент. Почувствуйте разницу.

Важно

Взятки гладки. Как коррупция помогает международному бизнесу и почему с этим борются в США

Круговая порука политических "элит" выглядит так: грязный капитал в Украине равняется "чистой" политической власти.

Попытки делать ставку в политике на новых лиц привели к реинкарнации и усилению старых проблем: коррупции, оттоку капитала.

Думаете, те же Притула или Вакарчук за свои выступления всегда брали только официальные гонорары?

"Новые лица" — лишь "напальчники" в виде кукл на руке опытного кукловода. Когда у куклы "сносит башню" от упоения властью, очередная "Пандора" открывает свой ящик.

Лично у меня, в связи с обнародованной информацией, всего один вопрос к Зеленскому: сколько из выведенных в оффшоры 41 млн. дол. вложено в реальный сектор экономики Украины?

Не в фильмы или шоу и не в ОВГЗ, а именно в реальную экономику.

Режиссер в Голливуде может снимать фильмы, получать доходы, отмывать их в венчурном фонде на Кайманах, но в итоге, он вложит эти деньги в акции американских компаний или интересный стартап. Как правило.

А окружение Зеленского, по данным СМИ, покупало квартиры на Бейкер-стрит в Лондоне.

Один из фигурантов — Сергей Шефир, помощник президента Украины, на которого, по странному стечению обстоятельств, недавно покушались.

В связи с этим, намного честнее было бы балотироваться Зеленскому на пост мэра Лондона, а Шефиру — быть его советником по градостроительству.

Куда инвестируешь — там и делаешь политическую карьеру.

А пока у нас действует правило, которое я недавно сформулировал так: покуда политические "элиты" будут зарабатывать здесь и тратить "там", простые украинцы будут зарабатывать "там" и тратить на свои семьи "здесь".

Первоисточник.