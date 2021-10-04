Пандора нашего Квартала. Почему нельзя бороться с олигархами, пряча деньги в оффшорах

"Пандорагейт" президента Зеленского уже успел затмить практически всю новостную повестку дня на выходных. В прошлом сразу оказались и арест Саакашвили, и сбор подписей за отставку спикера парламента и номинанты трускавецкой школы.

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По этому поводу уже много чего успели сказать и написать, но даже далекому от политики человеку ясно, что никаких "юридических последствий" ни для президента, ни для его окружения, обнародованные и творчески обработанные коллективом слидство.инфо материалы иметь не будут.

Однако, они, как и в случае с "Панамогейтом" для Порошенко, получат политико-электоральное продолжение. Так как теперь двух президентов будут сравнивать еще и по "оффшорному признаку", по которому они почти что сравнялись.

Потому как тема борьбы с оффшорами и противостояние с олигархатом была лейтмотивом, что в кампании будущего пятого президента, что в кампании будущего шестого президента.

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Но! Если у будущего пятого президента это была лишь одна из тем и вектор ее бил по окружению Януковича, то уже у будущего шестого президента данная тематика стала превалирующей. А "Пандорагейт" ломает мифологическую основу самого значимого предвыборного лейтмотива.

Именно в этом, а не в самом существовании "оффшоров Зеленского" и заключается основная медийная незадача представленного расследования.

Потому как нынешний президент долгое время воспринимался, именно, как контрсистемный. И кредит доверия к нему был исходя из этого статуса. После "Пандорагейта" этот статус будет малореально сохранить, какие "антиолигархические" законы ни принимай в парламенте.

Нельзя одновременно и "бороться с олигархами" и использовать те же методы для обогащения, что и они.

Принцип "друзьям – все", а для остальных – закон, сгубил уже достаточно политических карьер даже в не сильно длительной украинской истории государственности. И его использование может стать существенным препятствием на пути ко второму президентскому сроку для действующего главы государства, также, как это произошло с третьим, четвертым и пятым президентами.

Если кто не помнит, что "люби друзі" успешно закопали рейтинг Ющенко в свое время. А ведь он тоже воспринимался как реформатор. История повторяется?…

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Да, в самих оффшорах, как сейчас многие пишут, ничего страшного или удивительного нет. Они становятся "страшными", только тогда, когда часть элиты получает индульгенцию на использование всех возможностей для ухода от налогообложения, а для остальных граждан вводится "налоговая амнистия под 5%", как это происходит сейчас у нас.

Так что теперь, у президента есть, по сути, единственный вариант с достоинством выйти из кризисной ситуации: объявить о курсе на построение в Украине монументального общеевропейского оффшора с феноменально низкими налоговыми ставками и упрощенной фискальной системой, в который будет выгодно вкладываться как резидентам так и нерезидентам.

Это и для привлечения инвестиций сработает лучше любых инвест-нянь, и с коррупцией поможет бороться, так как сделает ее бессмысленной и экономически невыгодной, и рейтинг самому президенту повысит.

Ход за ним.

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