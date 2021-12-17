Лишние деньги. Почему Украина тратит миллиарды на чужое производство, а не развивает свое

Чем больше времени проходит от обнародования послания президента Зеленского парламенту, тем яснее понимаешь, насколько президент прав!

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Украина — действительно богатая, активно развивающаяся страна с быстро увеличивающейся экономикой!

А кто в это не верит, то пусть попробует найти на карте мира хотя бы еще одно государство, которое в этом году приняло решение поддержать материально сразу трех членов "Большой Семерки" + Швейцарию с Белоруссией, а на будущий год нацелилось облагодетельствовать Китай, выплатив неустойку за сорванную сделку по "Мотор Сич".

Для начала, Украина решила подарить Великобритании пару млрд денег и поддержать ее, британское кораблестроение, обязавшись купить корыта, ой корветы!

Затем, вместо развития своего производства, решили помочь Швейцарии и Белоруссии получить ресурсы на постройку локомотивов для ЖД, точнее для Укрзализницы.

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Потом Украина решила вложиться в спасение авиапрома Франции, купив в лизинг 22 французских самолета Airbus — для анонсированного президентом Зеленским украинского национального авиаперевозчика. Ранее наше МВД закупило для своих нужд вертолеты этой же компании.

И, как вишенка на торте, Украина решила спасти от банкротства американский Westinghouse, обязавшись купить реакторы, которые им не удалось пристроить в самих США. Цена вопроса, правда, уже не один десяток млрд американских денег.

Ну, так кто еще не верит, что у нас – очень богатая страна?

Интересно, мы в 2022 году будем помогать и остальным странам G7 или сразу на G20 замахнемся?

Если кто не понял, поясняю проще: Украина обязалась вложить в экономику США, Великобритании, Франции, Швейцарии и Белоруссии сумму, сравнимую с размером доходной части госбюджета на будущий год.

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