Рыба вместо удочки. Что не так с кредитом американского Эксимбанка для Украины

Испанский стыд в Вашингтоне.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Делают одни, комментируют с восхищением другие, а стыдно почему-то мне…

Открытие кредитного лимита от Эксимбанка США в размере 3 млрд. дол. пытаются представить у нас как некое грандиозное достижение. Хотя за такие "достижения" нужно…. Ну, вы поняли.

Американцы будут кредитовать наши компании, чтобы те покупали "американское".

Типичные "связанные" кредиты, которые применяются всеми разумными странами, кроме нашей.

И что характерно: когда такие кредиты нам предлагают китайцы, часть экспертной публики говорит о вреде подобных инструментов, когда США — восторгаются. Хотя механизм тот же.

На данный момент, торговый оборот между Украиной и США составляет в среднем 4 млрд. дол., при этом отрицательное сальдо — 3 млрд. дол. в пользу США.

Торговля идет в одну "калитку": мы продаем в США своих товаров на миллиард, они нам — на три. Мы покупаем в Америке и сырье (уголь), и полуфабрикаты (ядерное топливо), и готовую продукцию (локомотивы).

Важно

Утром стулья, вечером деньги. Почему Украина не помогает своим экспортерам

Нынешние три миллиарда кредита означают, что торговая дыра станет еще больше.

Это классическая модель эквивалентности Рикардо-Барро: вначале на указанные три миллиарда вырастет наше отрицательное торговое сальдо, а у США — наоборот, улучшится.

Через какое-то время, когда подойдет срок платежа по кредиту, мы уменьшим свой финансовый счет в платежном балансе на те же 3 млрд. дол., наказав себя дважды. А американцы, соответственно, получат свои деньги назад, с процентами.

В структуре нашей экономики, данный кредит означает, что заказы получат не украинские предприятия, а американские, хотя у наших банков тоже есть 3 млрд. дол., но они не хотят кредитовать, так как национальная банковская система специально приведена в состояние дисфункции.

Важно

Как стать "тигром" Восточной Европы. Почему кукуруза не сделает Украину великой

У нас любят фетишизировать "План Маршалла". Так мы его получили!

После Второй мировой, американцы тоже кредитовали европейцев под закупки своей продукции, но тогда это хотя бы можно было объяснить голодом и разрухой на континенте.

А настоящий план развития Германии, Южной Кореи, Японии и Китая — это вовсе не "план Маршалла", а просто "план", когда США раскрыли для этих стран свой рынок.

Это именно то, о чем должен был говорить Зеленский в Вашингтоне — о торговом режиме для Украины "все, кроме оружия".

Но все получилось, как я и прогнозировал — вместо удочки опять попросили рыбу в виде денег.

При чем, даже не заикнулись о снятии ввозной пошлины на наш металл в размере 25%.

Все верно, локомотивы для Украины нужно делать из американского металла.

Потому и испанский стыд.

Первоисточник.