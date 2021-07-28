Как стать "тигром" Восточной Европы. Почему кукуруза не сделает Украину великой

Часто от представителей нынешней власти можно услышать: мы пришли на выжженное поле, 30 лет политические элиты разрушали страну, а мы пытаемся все исправить.

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В принципе, эта песня не нова, то же самое можно было услышать от "птенцов гнезда Соросова" и в каденцию Порошенко.

Психомеханика происходящего мне, в принципе, понятна.

Еще в школе я писал сочинение на тему образа нигилиста Марка Волохова в романе Гончарова "Обрыв". Только тот нигилист хотел разрушить патриархальную усадьбу, а нынешние — целую страну.

Тут можно и Достоевского вспомнить — нельзя жить бунтом и постоянным отрицанием.

Это саморазрушительно для страны в целом, и для индивида, в частности.

Нам навязали миф о "некрасивой Украине" прошлых лет. Но я-то помню "красивую Украину" с 2000 по 2008-й.

Ту, которая была участником программы "Морской старт" и все мы испытывали гордость за запуск наших ракет.

Ту, которая создавала один из лучших военно-транспортных самолетов мира — АН-70.

Ту, которая строила мосты и собственные военные корветы, а не плоскодонные катера, подбиваемые одной учебной болванкой.

Ту, которая росла на 10% и выше в год и которую называли "восточно-европейским тигром", а не восточно-европейским Сомали.

Важно

Деньги есть, ума не хватает. Почему хорошая власть познается в кризис, а плохая — в период роста

Ту, у которой внешний долг по отношению к ВВП был на уровне 12%, а не 60%.

Ту, которая не сотрудничала с МВФ.

Ту, которая при продвижении россиян к Тузле была готова защитить себя, а не ждать помощи извне.

Да, тот рост был во многом конъюнктурный, но даже такой формат позволял нам конвертировать его в развитие, так как мы продавали не только руду и зерно.

А какую конвертацию в наше развитие дает конъюнктурный рост аграрных рынков в последние годы?

Это и есть хорошая иллюстрация того, как процент сливок, снимаемых страной с мирового роста, зависит от сложности ее экономики.

И сегодня у нас не может быть даже конъюнктурного роста. Потому что на кукурузе 40-миллионные страны не растут.

При этом я не идеализирую прошлое, но я и не подвергаю его остракизму.

Кстати, остракизм — это придуманный в Древней Греции способ выявления самого опасного для общества человека с помощью голосования осколками глиняных черепков, "остраконов", на которых писалось имя главного злодея.

И я думаю, что имена руководителей страны тех лет не будут в первых строках на украинских осколках истории.

Помним "красивую Украину".…

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Публикуется с согласия автора.