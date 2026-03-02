Сетка власти в Иране: почему устранение аятоллы Хаменеи не разрушит систему в Тегеране

Ну, и для понимания.

Хаменеи было 86 лет. Он мог умереть в любой момент, со здоовьем у него были серьезные проблемы. Для меня до сих пор является загадкой, зачем его было убивать. И зачем Трамп вляпался в это.

И несколько слов о системе власти в Иране.

Вопреки стереотипам, в Иране — сетецентричная система управления, она не разрушается путем уничтожения политических лидеров. Такие атаки ее только усиливают.

Итак, Высшего руководителя или Рахбара, коим был Хаменеи, избирает Совет экспертов, состоящий из 88 богословов или муджтахидов. Муджтахид — авторитетный факих или богослов.

Центры богословия в Иране — это Кум и Мешхед, а не Тегеран. Там сосредоточены и ключевые богословские школы, которые готовят кадровый состав системы власти в Иране.

Відео дня

Члены Совета экспертов всенародно избираются на срок в 8 лет. Это по-настоящему сетецентричная система управления, обеспечивающая преемственность власти и ее легитимность.

По понятным причинам, уничтожить Совет 88 практически невозможно. Председатель Совета обладает властью, которая неформально даже больше, чем у аятоллы. Он как бы находится в тени Рахбара, но заблокирует через Совет любое его решение, которое противоречит идеологии и принципам мусульманской революции.

Сейчас Советом руководит Аятолла Мохаммад Али Мовахеди Кермани. Ему 93 года и в 2024 году он сменил на посту 97-летнего Ахмада Джаннати. Кстати, избрали его не единогласно, а 55 голосами из участвующих в избрании 83 членов Совета.

Фактически у Ирана не один аятолла, а 88 и готовы к избранию, условно, еще 880.

Десять полных советов на скамейке запасных, для которых смерть тех, кто при власти — это не катастрофа, а шанс проявить себя.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно