Ядерный удар по западным элитам — как скандал с файлами Эпштейна меняет мир

Файлы Эпштейна могут стать настоящим приговором для западных элит, подводя жирную черту под их притязаниями на роль "морального авторитета" в мире.

"Элиты на биохакинге" и "плебс на фастфуде" — это модель еще могла так-сяк существовать. Но "элиты на биохакинге", насилующие и убивающие детей "плебса на фастфуде" — это уже выше общественного болевого порога.

Причем речь идет именно о политической элите: топ-политиках, бизнесменах, членах королевских семей.

Со временем Жиля де Ре, маршала Жанны д’Арк, известного алхимика и "любителя" ванн, наполненных детской кровью, это, наверно, первый случай, когда коллективный архетип Синей бороды так сильно проявил себя.

Говорят, человек, увидев, как делают колбасу, навсегда испытывает отвращение к данному продукту. Файлы Эпштейна могут вызвать устойчивое отвращение к глобальным политическим элитам в целом. Это ужасная "сага" Западного мира, в которой извращения тесно переплетаются с ужасающей коррупцией.

ВВС пишет:

"В июле 2010 года, похоже, обсуждались деловые сделки. Эпштейн написал Эндрю, что он "целый день без перерыва на встречах, а мои друзья просто купаются в деньгах и не знают, чем заняться. Давай приступим к делу".

Эпштейн упоминает знакомого, у которого "20 миллиардов долларов, и он жаждет сделок", а Эндрю, помимо слов о том, что он хочет отдать дань уважения новой жизни Эпштейна, отвечает: "Даже обсуждаем возможные покупки у правительства — каждая может потянуть на сумму до 3-х миллиардов фунтов (4,1 млрд долларов)".

И эти люди учили нас бороться с коррупцией и формировать систему госзакупок!

Понятно, что не только у западных элит "рыльце в пушку". Но лишь западные элиты претендовали в мире на моральный авторитет, который оказался пустым морализаторством. Пелены спали, и тезис Шпенглера о "закате Европы" обрел новую "осязаемость". На этот раз с "вирусом Эпштейна".

Зачем нам знать подробности этой "дьявольской кухни"?

Понять хищника — значит, не стать его жертвой в глобальном масштабе и на индивидуальном уровне одновременно.

Избавиться от наивности, чтобы не стать жертвой насилия.

Не очаровываться, чтобы не разочаровываться.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

