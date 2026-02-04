Ядерный удар по западным элитам — как скандал с файлами Эпштейна меняет мир
Файлы Эпштейна могут стать настоящим приговором для западных элит, подводя жирную черту под их притязаниями на роль "морального авторитета" в мире, пишет политический эксперт Алексей Кущ. Причем речь идет именно о "сливках общества" — в сексуально-коррупционных связях поучаствовали топ-политики и члены королевских семей…
Файлы Эпштейна могут стать настоящим приговором для западных элит, подводя жирную черту под их притязаниями на роль "морального авторитета" в мире.
"Элиты на биохакинге" и "плебс на фастфуде" — это модель еще могла так-сяк существовать. Но "элиты на биохакинге", насилующие и убивающие детей "плебса на фастфуде" — это уже выше общественного болевого порога.
Причем речь идет именно о политической элите: топ-политиках, бизнесменах, членах королевских семей.
Со временем Жиля де Ре, маршала Жанны д’Арк, известного алхимика и "любителя" ванн, наполненных детской кровью, это, наверно, первый случай, когда коллективный архетип Синей бороды так сильно проявил себя.
Говорят, человек, увидев, как делают колбасу, навсегда испытывает отвращение к данному продукту. Файлы Эпштейна могут вызвать устойчивое отвращение к глобальным политическим элитам в целом. Это ужасная "сага" Западного мира, в которой извращения тесно переплетаются с ужасающей коррупцией.Важно
ВВС пишет:
"В июле 2010 года, похоже, обсуждались деловые сделки. Эпштейн написал Эндрю, что он "целый день без перерыва на встречах, а мои друзья просто купаются в деньгах и не знают, чем заняться. Давай приступим к делу".
Эпштейн упоминает знакомого, у которого "20 миллиардов долларов, и он жаждет сделок", а Эндрю, помимо слов о том, что он хочет отдать дань уважения новой жизни Эпштейна, отвечает: "Даже обсуждаем возможные покупки у правительства — каждая может потянуть на сумму до 3-х миллиардов фунтов (4,1 млрд долларов)".
И эти люди учили нас бороться с коррупцией и формировать систему госзакупок!
Понятно, что не только у западных элит "рыльце в пушку". Но лишь западные элиты претендовали в мире на моральный авторитет, который оказался пустым морализаторством. Пелены спали, и тезис Шпенглера о "закате Европы" обрел новую "осязаемость". На этот раз с "вирусом Эпштейна".
Зачем нам знать подробности этой "дьявольской кухни"?
Понять хищника — значит, не стать его жертвой в глобальном масштабе и на индивидуальном уровне одновременно.
Избавиться от наивности, чтобы не стать жертвой насилия.
Не очаровываться, чтобы не разочаровываться.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.Важно