Файлы Эпштейна: что это такое, почему там пишут о Трампе и с чего все началось

Опубликованные документы, которые касаются Эпштейна и его многочисленных влиятельных и знаменитых друзей, еще только расшифровываются и разбираются журналистами. Но демократы в США уверены, что их гораздо больше, чем выложили в открытый доступ, а обыватели пытаются связать воедино все кусочки истории, которой уже много лет.

Министерство юстиции США обнародовало миллионы файлов покойного финансиста Джеффри Эпштейна. Это переписки, письма, фото, видео, все, что касается его сексуальных преступлений. Но все говорят о файлах Эпштейна так, будто это скандал последних лет, а тем временем это дело тянется с 2005 года. Фокус разобрался, что вообще такое "файлы Эпштейна" и почему они произвели эффект разорвавшейся бомбы. И почему эта "бомба" не взорвалась раньше.

В файлах Эпштейна полно фото знаменитостей

Файлы Джеффри Эпштейна – с чего все началось

В марте 2005 года родители 14-летней девочки из Палм-Бич, штат Флорида, обратились в полицию. Мать заявила, что Джеффри Эпштейн заплатил ее падчерице за "массаж". Полученными деньгами девочка хвасталась перед подругой. Эпштейна она описала, как "мужчину с густыми бровями". Полиция явилась в особняк Эпштейна по адресу Эль Брильо Уэй, 358 в Палм-Бич и обнаружила сотни фотографий обнаженных несовершеннолетних девочек, скрытые камеры и предположила, что известный финансист мог шантажировать своих влиятельных друзей, снимая их в компрометирующих ситуациях. К 2006 году у полиции было уже несколько свидетельств от несовершеннолетних девочек. Федеральные прокуроры позже заявили, что насилие началось еще в 2002 году.

Файлы Эпштейна появились еще в 2005 году, но не были обнародованы Фото: Соцсети

Впрочем, тогда "файлы Эпштейна" нигде не всплыли. Александр Акоста, который тогда занимал должность прокурора Южного округа Флориды, получив летом 2007 года обвинительный акт от ФБР по делу Эпштейна, предложил финансисту сделку о признании вины. Это предоставляло Эпштейну и "потенциальным соучастникам заговора" пожизненный иммунитет от всех федеральных уголовных обвинений.

Джеффри Эпштейн признал себя виновным по обвинениям штата в склонении к проституции и в склонении к проституции несовершеннолетней в возрасте до 18 лет — и был приговорен к 18 месяцам лишения свободы в исправительном учреждении минимального уровня безопасности. Но в итоге от отсидел менее 13 месяцев и мог покидать тюрьму на 12 часов в день для работы в недавно созданном им фонде. Он был зарегистрирован, как сексуальный преступник, но избежал расследования и долгого тюремного срока.

Скандал получил продолжение, когда жертва, идентифицированная как "Джейн Доу", подала федеральный иск в соответствии с Законом о правах жертв преступлений, утверждая, что ее и других жертв не уведомили о том, что дело Эпштейна урегулируется путем заключения сделки о признании вины. Но Эпштейн получил федеральный иммунитет в ответ на иски жертв Эпштейна и средств массовой информации. И урегулировал несколько гражданских исков, поданных против него его жертвами.

История затихла до иска Вирджинии Джуффре 2015 года, которая подала в суд на давнюю соратницу и подругу Эпштейна Гислейн Максвелл за клевету после того, как Максвелл назвала ее лжецом за заявления о том, что она стала жертвой сексуального заговора, организованного Максвелл и Эпштейном. Джуффре признала, что была жертвой Эпштейна, а потом сама приводила к нему девушек. Она покончила с собой в 2025 году.

Принц Эндрю, Гислейн Максвелл и Вирджиния Джуффре Фото: Соцсети

Но о "файлах Эпштейна" заговорили только в 2018 году, когда газета Miami Herald опубликовала серию журналистских расследований, посвященных Эпштейну и роли тогдашнего прокурора США Акосты в сделке с Эпштейном о признании вины. Именно тогда начались разговоры о том, что влиятельные друзья Эпштейна, среди которых были Дональд Трамп, Билл Клинтон, Билл Гейтс, британский принц Эндрю и многие другие, могли знать о его незаконных действиях или быть к ним причастными. Отмечалось, что секс-империя Эпштейна была построена по принципу финансовой пирамиды: жертвы приводили других жертв за деньги. Так, расследуя дело 2005 года, полиция вышла на десятки несовершеннолетних девочек, которые приводили своих подруг и знакомых за умеренную плату. Зачастую, они были из неблагополучных, или просто из бедных семей.

Смерть Эпштейна и новый старт для скандальных файлов

6 июля 2019 года Эпштейн был арестован по федеральным обвинениям в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации после того, как федеральные прокуроры в Нью-Йорке пришли к выводу, что они не связаны условиями ранее заключенного соглашения о невозбуждении уголовного дела. Несколько дней спустя Александр Акоста, который к тому моменту занимает пост министра труда в администрации президента США Дональда Трампа, подает в отставку.

А уже 10 августа 2019 года охранники обнаружили Джеффри Эпштейна мертвым в его камере в федеральной тюрьме в Нью-Йорке. Следователи пришли к выводу, что он покончил с собой.

Эпштейн якобы покончил с собой в тюремной камере

2 июля 2020 года Федеральные прокуроры в Нью-Йорке предъявили Гислейн Максвелл обвинения в сексуальных преступлениях, заявив, что она помогала вербовать несовершеннолетних девочек, подвергавшихся сексуальному насилию со стороны Эпштейна, и иногда сама принимала участие в этом насилии. В 2022 году Максвелл приговорили к 20 годам тюремного заключения.

Публикация файлов Эпштейна – что есть на Трампа и прочих влиятельных лиц

Но виток интереса к файлам Эпштейна резко возрос только в 2024 году, когда судья рассекретил тысячи страниц судебных документов по гражданскому иску одной из его жертв. Общественность стала требовать обнародовать еще больше документов.

Дональд Трамп сделал это частью своей предвыборной кампании, обещая обнародовать "все файлы Эпштейна". Но в итоге история обернулась против него, когда The Wall Street Journal обнародовала письмо Трампа Эпштейну с сексуальным подтекстом, которое было включено в альбом 2003 года, выпущенный к 50-летию Эпштейна. Трамп отрицает написание письма, называя его "ложным, злонамеренным и клеветническим". И он подал в суд и на газету и на медиамагната Руперта Мердока.

Дональд Трамп и Эпштейн на вечеринке Фото: Соцсети

На данный момент опубликованы три миллиона файлов Эпштейна – это стенограммы показаний свидетелей, фото, видео, переписки, даже чеки. Но фото отредактированы, в Минюсте США заявляют, что это было сделано для защиты жертв.

Цитаты из "Лолиты" на девичьем теле: файлы Эпштейна

В опубликованных файлах утверждается, что президент США Дональд Трамп был вовлечен в насилие над несовершеннолетними, так же как и принц Эндрю, а Биллл Гейтс заразился венерическим заболеванием от моделей из России.

Принц Эндрю на фото из файлов Эпштейна Фото: Соцсети

Также отмечается, что география поставок девушек Эпштейну охватывает Россию, Украину и Европу, а не только США.

А в опубликованных файлах Эпштейна упоминается такое количество знаменитостей и политиков, что проще сказать, кто там не упомянут. Это не значит, как подчеркивают в Минюсте США, что они виновны в чем-либо. Но, например бывшая супруга принца Эндрю, Сара Фергюсон, предлагала Эпштейну экскурсию по Букингемскому дворцу, кронпринцесса Норвегии Метте-Марит переписывалась с Эпштейном и называла его "обаятельным", а глава оргкомитета Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе Кейси Вассерман писал Гислейн Максвелл, что "мечтает увидеть ее в кожаном костюме".

Гислейн Максвелл получила 20 лет Фото: Соцсети

Владелец французского модельного агентства Жан-Люк Брюнель (который в свое время он работал с Миллой Йовович и Шарон Стоун), согласно файлам Эпштейна, поставлял 12-летних девочек на его остров. Брюнель покончил с собой в 2022 году в тюрьме.

Кевин Спейси и Билл Клинтон на фото из файлов Эпштейна Фото: Соцсети

А что касается Дональда Трампа, президента США, то он упоминается в файлах Эпштейна более 3000 раз. Некая "Джейн Доу" утверждает, что Трамп изнасиловал ее, когда ей было 13 лет. Также сообщается, что Трамп много раз летал на остров Эпштейна на его самолете, хотя ранее он заявлял, что этого не было.

Файлы Эпштейна – что будет дальше

Понятно одно – публикация файлов Эпштейна – это грандиозный скандал. Те, кто там упомянут, уже начали оправдываться и извиняться, утверждая, что они, или не знали о его преступлениях, или рассорились с ним до того, как о них стало известно. Как это уже сделал Дональд Трамп, Илон Маск, министр торговли Трампа Говард Лютник, Билл Клинтон и многие другие.

Фото из файлов Эпштейна Фото: Соцсети

Заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш уже заявил, что дополнительных судебных преследований в связи с противоречиями вокруг Эпштейна, осужденного за сексуальные преступления и умершего в тюрьме в 2019 году, не будет.

"Нам нужно разделить эти две идеи: сам факт существования досье на Эпштейна и вопрос о том, есть ли среди них кто-то, кого мы можем привлечь к ответственности. Существует множество переписки. Много электронных писем. Много фотографий. Много ужасных фотографий, которые, по всей видимости, были сделаны мистером Эпштейном или людьми из его окружения. Но это не обязательно дает нам право привлечь кого-либо к ответственности", — сказал Бланш.

В файлах Эпштейна также нашли упоминание Владимира Жириновского, которого тот называл "клоуном-националистом".