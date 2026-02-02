Файли Епштейна: що це таке, чому там пишуть про Трампа і з чого все почалося

Опубліковані документи, які стосуються Епштейна та його численних впливових і знаменитих друзів, ще тільки розшифровуються і розбираються журналістами. Але демократи в США впевнені, що їх набагато більше, ніж виклали у відкритий доступ, а обивателі намагаються зв'язати докупи всі шматочки історії, якій уже багато років.

Міністерство юстиції США оприлюднило мільйони файлів покійного фінансиста Джеффрі Епштейна. Це листування, листи, фото, відео, все, що стосується його сексуальних злочинів. Але всі говорять про файли Епштейна так, ніби це скандал останніх років, а тим часом ця справа тягнеться з 2005 року. Фокус розібрався, що взагалі таке "файли Епштейна" і чому вони справили ефект бомби, що розірвалася. І чому ця "бомба" не вибухнула раніше.

У файлах Епштейна повно фото знаменитостей

Файли Джеффрі Епштейна — з чого все почалося

У березні 2005 року батьки 14-річної дівчинки з Палм-Біч, штат Флорида, звернулися в поліцію. Мати заявила, що Джеффрі Епштейн заплатив її падчерці за "масаж". Отриманими грошима дівчинка хвалилася перед подругою. Епштейна вона описала, як "чоловіка з густими бровами". Поліція з'явилася в особняк Епштейна за адресою Ель Брільйо Вей, 358 у Палм-Біч і виявила сотні фотографій оголених неповнолітніх дівчаток, приховані камери і припустила, що відомий фінансист міг шантажувати своїх впливових друзів, знімаючи їх у компрометуючих ситуаціях. До 2006 року в поліції було вже кілька свідчень від неповнолітніх дівчаток. Федеральні прокурори пізніше заявили, що насильство почалося ще 2002 року.

Відео дня

Файли Епштейна з'явилися ще 2005 року, але не були оприлюднені Фото: Соцсети

Утім, тоді "файли Епштейна" ніде не спливли. Александр Акоста, який тоді обіймав посаду прокурора Південного округу Флориди, отримавши влітку 2007 року обвинувальний акт від ФБР у справі Епштейна, запропонував фінансистові угоду про визнання провини. Це надавало Епштейну і "потенційним співучасникам змови" довічний імунітет від усіх федеральних кримінальних обвинувачень.

Джеффрі Епштейн визнав себе винним за звинуваченнями штату в схилянні до проституції та в схилянні до проституції неповнолітньої у віці до 18 років — і був засуджений до 18 місяців позбавлення волі у виправній установі мінімального рівня безпеки. Але в підсумку від відсидів менше 13 місяців і міг залишати в'язницю на 12 годин на день для роботи в нещодавно створеному ним фонді. Він був зареєстрований, як сексуальний злочинець, але уникнув розслідування і довгого тюремного терміну.

Скандал набув продовження, коли жертва, ідентифікована як "Джейн Доу", подала федеральний позов згідно із Законом про права жертв злочинів, стверджуючи, що її та інших жертв не повідомили про те, що справу Епштейна врегульовують шляхом укладення угоди про визнання провини. Але Епштейн отримав федеральний імунітет у відповідь на позови жертв Епштейна і засобів масової інформації. І врегулював кілька цивільних позовів, поданих проти нього його жертвами.

Історія затихла до позову Вірджинії Джуффре 2015 року, яка подала до суду на давню соратницю і подругу Епштейна Гіслейн Максвелл за наклеп після того, як Максвелл назвала її брехухою за заяви про те, що вона стала жертвою сексуальної змови, організованої Максвелл і Епштейном. Джуффре визнала, що була жертвою Епштейна, а потім сама приводила до нього дівчат. Вона наклала на себе руки у 2025 році.

Принц Ендрю, Гіслейн Максвелл і Вірджинія Джуффре Фото: Соцсети

Але про "файли Епштейна" заговорили лише 2018 року, коли газета Miami Herald опублікувала серію журналістських розслідувань, присвячених Епштейну та ролі тодішнього прокурора США Акости в угоді з Епштейном про визнання провини. Саме тоді почалися розмови про те, що впливові друзі Епштейна, серед яких були Дональд Трамп, Білл Клінтон, Білл Гейтс, британський принц Ендрю та багато інших, могли знати про його незаконні дії або бути до них причетними. Зазначалося, що секс-імперія Епштейна була побудована за принципом фінансової піраміди: жертви приводили інших жертв за гроші. Так, розслідуючи справу 2005 року, поліція вийшла на десятки неповнолітніх дівчаток, які приводили своїх подруг і знайомих за помірну плату. Найчастіше, вони були з неблагополучних, або просто з бідних сімей.

Смерть Епштейна і новий старт для скандальних файлів

6 липня 2019 року Епштейна заарештували за федеральними звинуваченнями в торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації після того, як федеральні прокурори в Нью-Йорку дійшли висновку, що вони не пов'язані умовами раніше укладеної угоди про непорушення кримінальної справи. Кілька днів потому Александр Акоста, який на той момент обіймає посаду міністра праці в адміністрації президента США Дональда Трампа, подає у відставку.

А вже 10 серпня 2019 року охоронці виявили Джеффрі Епштейна мертвим у його камері у федеральній в'язниці в Нью-Йорку. Слідчі дійшли висновку, що він наклав на себе руки.

Епштейн нібито наклав на себе руки в тюремній камері

2 липня 2020 року Федеральні прокурори в Нью-Йорку висунули Гіслейн Максвелл обвинувачення в сексуальних злочинах, заявивши, що вона допомагала вербувати неповнолітніх дівчаток, які зазнавали сексуального насильства з боку Епштейна, і іноді сама брала участь у цьому насильстві. У 2022 році Максвелл засудили до 20 років тюремного ув'язнення.

Публікація файлів Епштейна — що є на Трампа та інших впливових осіб

Але виток інтересу до файлів Епштейна різко зріс тільки 2024 року, коли суддя розсекретив тисячі сторінок судових документів за цивільним позовом однієї з його жертв. Громадськість стала вимагати оприлюднити ще більше документів.

Дональд Трамп зробив це частиною своєї передвиборчої кампанії, обіцяючи оприлюднити "всі файли Епштейна". Але зрештою історія обернулася проти нього, коли The Wall Street Journal оприлюднила лист Трампа до Епштейна із сексуальним підтекстом, який було включено до альбому 2003 року, випущеного до 50-річчя Епштейна. Трамп заперечує написання листа, називаючи його "неправдивим, зловмисним і наклепницьким". І він подав до суду і на газету, і на медіамагната Руперта Мердока.

Дональд Трамп і Епштейн на вечірці Фото: Соцсети

Наразі опубліковано три мільйони файлів Епштейна — це стенограми показань свідків, фото, відео, листування, навіть чеки. Але фото відредаговані, у Мін'юсті США заявляють, що це було зроблено для захисту жертв.

Цитати з "Лоліти" на дівочому тілі: файли Епштейна

В опублікованих файлах стверджується, що президент США Дональд Трамп був залучений до насильства над неповнолітніми, так само як і принц Ендрю, а Біллл Гейтс заразився венеричним захворюванням від моделей із Росії.

Принц Ендрю на фото з файлів Епштейна Фото: Соцсети

Також наголошується, що географія поставок дівчат Епштейну охоплює Росію, Україну та Європу, а не тільки США.

А в опублікованих файлах Епштейна згадується така кількість знаменитостей і політиків, що простіше сказати, хто там не згаданий. Це не означає, як підкреслюють у Мін'юсті США, що вони винні в чому-небудь. Але, наприклад, колишня дружина принца Ендрю, Сара Фергюсон, пропонувала Епштейну екскурсію Букінгемським палацом, кронпринцеса Норвегії Метте-Маріт листувалася з Епштейном і називала його "привабливим", а глава оргкомітету Олімпійських ігор 2028 року в Лос-Анджелесі Кейсі Вассерман писав Гіслейн Максвелл, що "мріє побачити її в шкіряному костюмі".

Гіслейн Максвелл отримала 20 років Фото: Соцсети

Власник французького модельного агентства Жан-Люк Брюнель (який свого часу працював із Міллою Йовович і Шарон Стоун), згідно з файлами Епштейна, постачав 12-річних дівчаток на його острів. Брюнель наклав на себе руки 2022 року у в'язниці.

Кевін Спейсі та Білл Клінтон на фото з файлів Епштейна Фото: Соцсети

А що стосується Дональда Трампа, президента США, то він згадується у файлах Епштейна понад 3000 разів. Якась "Джейн Доу" стверджує, що Трамп зґвалтував її, коли їй було 13 років. Також повідомляється, що Трамп багато разів літав на острів Епштейна на його літаку, хоча раніше він заявляв, що цього не було.

Файли Епштейна — що буде далі

Зрозуміло одне — публікація файлів Епштейна — це грандіозний скандал. Ті, хто там згаданий, вже почали виправдовуватися і вибачатися, стверджуючи, що вони або не знали про його злочини, або посварилися з ним до того, як про них стало відомо. Як це вже зробив Дональд Трамп, Ілон Маск, міністр торгівлі Трампа Говард Лютнік, Білл Клінтон та багато інших.

Фото з файлів Епштейна Фото: Соцсети

Заступник генерального прокурора США Тодд Бланш уже заявив, що додаткових судових переслідувань у зв'язку з суперечностями навколо Епштейна, засудженого за сексуальні злочини і померлого у в'язниці 2019 року, не буде.

"Нам потрібно розділити ці дві ідеї: сам факт існування досьє на Епштейна і питання про те, чи є серед них хтось, кого ми можемо притягнути до відповідальності. Існує безліч листування. Багато електронних листів. Багато фотографій. Багато жахливих фотографій, які, вочевидь, були зроблені містером Епштейном або людьми з його оточення. Але це не обов'язково дає нам право притягнути кого-небудь до відповідальності", — сказав Бланш.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про зв'язок Джеффрі Епштейна і російських політиків.

У файлах Епштейна також знайшли згадку Володимира Жириновського, якого той називав "клоуном-націоналістом".