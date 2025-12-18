Український слід у справі Епштейна: демократи опублікували фото паспорта і Білла Гейтса з дівчиною

Демократи Палати представників опублікували нові фотографії з архівів Епштейна напередодні крайнього терміну публікації документів Міністерства юстиції. І на нових шокуючих кадрах виявився паспорт українки, а також рядки з "Лоліти", написані на жіночому тілі.

18 грудня демократи з Комітету з нагляду Палати представників опублікували фотографії зі спадщини Джеффрі Епштейна — це останнє в серії періодичних викриттів, які останніми тижнями підігрівають значні політичні інтриги з приводу того, хто міг бути пов'язаний із засудженим за сексуальні злочини, пише CNN.

Ноа Хомський із Джеффрі Епштейном

Фотографії, опубліковані членами комісії без додаткового контексту, включають паспорт невідомої українки, філософа Ноама Хомського в літаку з Епштейном і Білла Гейтса, який позує для фотографії з жінкою, обличчя якої було закрите.

Фото Білла Гейтса з невідомою дівчиною

На зображеннях також присутній скріншот фрагмента текстового листування, в якому хтось обговорює відправку дівчат.

Листування про постачання дівчат

"Не знаю, спробуй надіслати когось іншого. У мене є подруга-скаут, вона сьогодні прислала мені кілька дівчат. Але вона просить 1000 доларів за дівчину. Я зараз надішлю тобі дівчат. Може, хто-небудь підійде для Джей?" — свідчить серія повідомлень. Потім людина надсилає докладний опис, включно з ім'ям, віком: 18 років, зростом, параметрами фігури, вагою, приміткою про Шенгенську зону і "місто відправлення". Багато деталей засекречено, хоча вік, галочку поруч із Шенгенською зоною і Росією видно.

Контекст цієї бесіди відсутній, і неясно, хто є учасниками обміну повідомленнями.

На п'ятій світлині зображено жіночу ступню з цитатою з роману Володимира Набокова "Лоліта", що оповідає про сексуальну одержимість чоловіка 12-річною дівчинкою. Крім цього, є ще кілька фото, на яких рядки з "Лоліти", написані на різних частинах жіночого тіла.

Рядки з "Лоліти" на жіночому тілі

На першому розмитому зображенні видно рядок, написаний на грудях дівчини: "Ло-лі-та: кінчик язика здійснює подорож у три кроки вниз по небу, щоб на позначці "три" торкнутися зубів".

Наступний рядок з уривку з'являється на її ступні, яку видно на передньому плані фотографії. Книгу видно на задньому плані знімка: "Вранці вона була просто Ло, Ло, зростом чотири фути десять дюймів в одній шкарпетці", — свідчить рядок.

Наступний рядок написаний на стегні: "Вона була Лолою в штанах", за яким йде зображення її шиї з написом: "Вона була Доллі в школі". На останньому зображенні показано рядок, написаний на жіночій спині: "Вона була Долорес по пунктирній лінії".

На жодному із зображень не видно заключного рядка з уривка: "Але в моїх обіймах вона завжди була Лолітою".

Епштейн зберігав перше видання роману "Лоліта" у своєму кабінеті в Нью-Йорку.

На ще одній світлині зображено два камуфляжні блокові луки, а на іншій — флакон із таблетками феназопіридину. Інформацію на флаконі зафарбовано, хоча на ньому вказано адресу на Східній 66-й вулиці в Нью-Йорку і дозування. Епштейн володів величезним таунхаусом на Східній 71-й вулиці. Феназопіридин можна приймати для полегшення дискомфорту, викликаного інфекцією або подразненням сечовивідних шляхів.

А фото українських паспортів кілька, інформація на них закрита, тож невідомо, чи це один і той самий паспорт, чи різні.

Фото українського паспорта з файлів Епштейна

Є також паспорт невідомої росіянки, чешки, італійки та дівчини з ПАР.

Фото паспорта росіянки з файлів Епштейна

Демократи зазначили, що спадкоємці Епштейна не надали жодного контексту для зображень, переданих комітету, і заявили, що опублікували їх у міру отримання, за винятком внесених до них правок. Демократи самі вибирали, які фотографії опублікувати, оскільки минулого тижня комітет отримав від спадкоємців понад 95 000 зображень, які законодавці досі вивчають.

Фото чеського паспорта з файлів Епштейна

Члени комісії під час кожної публікації заявляли, що вони видалили будь-яку інформацію, що дає змогу ідентифікувати жертв і постраждалих.

Республіканці в комітеті звинуватили членів Демократичної партії у "вибірковому виборі" зображень для створення певної версії подій, після того, як було опубліковано нові фото Дональда Трампа в компанії дівчат і Джеффрі Епштейна.

"Демократи, які відповідають за нагляд, продовжать публікувати фотографії та документи з архіву Епштейна, щоб забезпечити прозорість для американського народу. У міру наближення до крайнього терміну ухвалення Закону про прозорість справ Епштейна ці нові зображення викликають дедалі більше запитань щодо того, що саме перебуває в розпорядженні Міністерства юстиції. Ми повинні покласти край цьому приховуванню інформації Білим домом, і Міністерство юстиції має негайно опублікувати файли Епштейна", — заявив член наглядової ради Роберт Гарсія.

Раніше опубліковані демократами фотографії з архівів Епштейна зображували приватний острів покійного фінансиста і багатьох впливових людей з його оточення. Повідомлялося, що Гейтс і Хомський були знайомі з Епштейном, а також їхні фотографії фігурували в архівах його спадкоємців.

Представник Білла Гейтса раніше неодноразово заперечував, що Епштейн коли-небудь працював на нього. Гейтс раніше заявляв, що шкодує про зустріч з Епштейном, сказавши в інтерв'ю Андерсону Куперу на CNN 2021 року: "Це була величезна помилка — витрачати на нього час, надавати йому авторитет, який йому приписували".

Раніше Хомський відмовлявся від коментарів за запитами CNN. Відомо, що він одного разу написав рекомендаційний лист для Епштейна, розмовляв із ним про науку і філософію, а також був запрошений Епштейном зупинитися в одному з його будинків у 2015 році.

Фокус писав про попередню порцію знімків з архіву Епштейна. На фото є Дональд Трамп і секс-іграшки.

Нагадаємо, раніше виявилося, що 40-річна принцеса Софія, дружина шведського принца Карла Філіпа, була знайома з Джеффрі Епштейном і мала з ним "певний зв'язок".