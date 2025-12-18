Украинский след в деле Эпштейна: демократы опубликовали фото паспорта и Билла Гейтса с девушкой

Демократы Палаты представителей опубликовали новые фотографии из архивов Эпштейна в преддверии крайнего срока публикации документов Министерства юстиции. И на новых шокирующих кадрах оказался паспорт украинки, а также строки из "Лолиты", написанные на женском теле.

18 декабря демократы из Комитета по надзору Палаты представителей опубликовали фотографии из наследства Джеффри Эпштейна — это последнее в серии периодических разоблачений, которые в последние недели подогревают значительные политические интриги по поводу того, кто мог быть связан с осужденным за сексуальные преступления, пишет CNN.

Ноа Хомский с Джеффри Эпштейном

Фотографии, опубликованные членами комиссии без дополнительного контекста, включают паспорт неизвестной украинки, философа Ноама Хомского в самолете с Эпштейном и Билла Гейтса, позирующего для фотографии с женщиной, лицо которой было закрыто.

Фото Билла Гейтса с неизвестной девушкой

На изображениях также присутствует скриншот фрагмента текстовой переписки, в которой кто-то обсуждает отправку девушек.

Відео дня

Переписка о поставке девушек

"Не знаю, попробуй прислать кого-нибудь другого. У меня есть подруга-скаут, она сегодня прислала мне несколько девушек. Но она просит 1000 долларов за девушку. Я сейчас пришлю тебе девушек. Может, кто-нибудь подойдет для Джей?" — гласит серия сообщений. Затем человек отправляет подробное описание, включая имя, возраст: 18 лет, рост, параметры фигуры, вес, примечание о Шенгенской зоне и "городе отправления". Многие детали засекречены, хотя возраст, галочка рядом с Шенгенской зоной и Россией видны.

Контекст этой беседы отсутствует, и неясно, кто является участниками обмена сообщениями.

На пятой фотографии изображена женская ступня с цитатой из романа Владимира Набокова "Лолита", повествующего о сексуальной одержимости мужчины 12-летней девочкой. Кроме этого, есть еще несколько фото, на которых строки из "Лолиты", написаны на разных частях женского тела.

Строки из "Лолиты" на женском теле

На первом размытом изображении видна строка, написанная на груди девушки: "Ло-ли-та: кончик языка совершает путешествие в три шага вниз по небу, чтобы на отметке "три" коснуться зубов".

Следующая строка из отрывка появляется на ее ступне, которая видна на переднем плане фотографии. Книга видна на заднем плане снимка: "Утром она была просто Ло, Ло, ростом четыре фута десять дюймов в одном носке", — гласит строка.

Следующая строка написана на бедре: "Она была Лолой в брюках", за которой следует изображение ее шеи с надписью: "Она была Долли в школе". На последнем изображении показана строка, написанная на женской спине: "Она была Долорес по пунктирной линии".

Ни на одном из изображений не видна заключительная строка из отрывка: "Но в моих объятиях она всегда была Лолитой".

Эпштейн хранил первое издание романа "Лолита" в своем кабинете в Нью-Йорке.

На еще одной фотографии изображены два камуфляжных блочных лука, а на другой — флакон с таблетками феназопиридина. Информация на флаконе закрашена, хотя на нем указан адрес на Восточной 66-й улице в Нью-Йорке и дозировка. Эпштейн владел огромным таунхаусом на Восточной 71-й улице. Феназопиридин можно принимать для облегчения дискомфорта, вызванного инфекцией или раздражением мочевыводящих путей.

А фото украинских паспортов несколько, информация на них закрыта, так что неизвестно, это один и тот же паспорт, или разные.

Фото украинского паспорта из файлов Эпштейна

Есть также паспорт неизвестной россиянки, чешки, итальянки и девушки из ЮАР.

Фото паспорта россиянки из файлов Эпштейна

Демократы отметили, что наследники Эпштейна не предоставили никакого контекста для изображений, переданных комитету, и заявили, что опубликовали их по мере получения, за исключением внесенных в них правок. Демократы сами выбирали, какие фотографии опубликовать, поскольку на прошлой неделе комитет получил от наследников более 95 000 изображений, которые законодатели до сих пор изучают.

Фото чешского паспорта из файлов Эпштейна

Члены комиссии при каждой публикации заявляли, что они удалили любую информацию, позволяющую идентифицировать жертв и пострадавших.

Республиканцы в комитете обвинили членов Демократической партии в "избирательном выборе" изображений для создания определенной версии событий, после того, как были опубликованы новые фото Дональда Трампа в компании девушек и Джеффри Эпштейна.

"Демократы, отвечающие за надзор, продолжат публиковать фотографии и документы из архива Эпштейна, чтобы обеспечить прозрачность для американского народа. По мере приближения к крайнему сроку принятия Закона о прозрачности дел Эпштейна эти новые изображения вызывают все больше вопросов о том, что именно находится в распоряжении Министерства юстиции. Мы должны положить конец этому сокрытию информации Белым домом, и Министерство юстиции должно немедленно опубликовать файлы Эпштейна", — заявил член наблюдательного совета Роберт Гарсия.

Ранее опубликованные демократами фотографии из архивов Эпштейна изображали частный остров покойного финансиста и многих влиятельных людей из его окружения. Сообщалось, что Гейтс и Хомский были знакомы с Эпштейном, а также их фотографии фигурировали в архивах его наследников.

Представитель Билла Гейтса ранее неоднократно отрицал, что Эпштейн когда-либо работал на него. Гейтс ранее заявлял, что сожалеет о встрече с Эпштейном, сказав в интервью Андерсону Куперу на CNN в 2021 году: "Это была огромная ошибка — тратить на него время, придавать ему авторитет, который ему приписывали".

Ранее Хомский отказывался от комментариев по запросам CNN. Известно, что он однажды написал рекомендательное письмо для Эпштейна, беседовал с ним о науке и философии, а также был приглашен Эпштейном остановиться в одном из его домов в 2015 году.

Фокус писал о предыдущей порции снимков из архива Эпштейна. На фото есть Дональд Трамп и секс-игрушки.

Напомним, ранее оказалось, что 40-летняя принцесса София, жена шведского принца Карла Филиппа, была знакома с Джеффри Эпштейном и имела с ним "определенную связь".