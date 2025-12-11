Не только Эндрю: разоблачена еще одна королевская особа, которая причастна к скандальному Эпштейну — кто это

40-летняя принцесса София, жена шведского принца Карла Филиппа, оказалась в центре скандала вокруг бизнесмена Джеффри Эпштейна. Королевская особа не только была знакома с ним, но и имела определенную связь.

Недавно появились заявления о том, что принцесса София, которая до замужества была звездой реалити-шоу и моделью, несколько раз встречалась с Эпштейном. Об этом пишет издание Express.

Обнародованные электронные письма свидетельствуют о том, что осужденный преступник Джеффри Эпштейн присылал приглашение принцессе. В нем говорилось о посещении бизнесмена на его острове в Карибском море.

Как сообщает таблоид Radar Online, шведская принцесса встречалась с Эпштейном несколько раз в 2005 году, за десять лет до знакомства со своим мужем.

Принцесса София оказалась в скандале вокруг Эпштейна Фото: Kungahuset/Instagram

Эпштейн также, как пишет шведская газета Dagens Nyheter, предлагал Софии, которой в то время был 21 год, а также ее подруге места на курсах в актерской школе. Сообщается, что к знакомству принцессы причастна ее наставница и шведская бизнесвумен.

Відео дня

"Это София, амбициозная актриса, которая только что приехала в Нью-Йорк. Это та девушка, о которой я тебе рассказывала перед отъездом, и я подумала, что ты, возможно, захочешь с ней познакомиться. Может, мы сможем встретиться, прежде чем ты уедешь в отпуск?", — говорится в письме, которое писала наставница Эпштейну в декабре 2005 года.

На это бизнесмен ответил, что находится на Карибах, и спросил, захочет ли София приехать на несколько дней. Также он предложил прислать билет.

Шведская королевская семья утверждает, что принцесса София не приняла приглашение приехать в знаменитый дом Эпштейна. Однако там отказались раскрыть, где и при каких обстоятельствах принцесса виделась со скандальным бизнесменом.

В то же время в королевской семье заверили, что после нескольких встреч в 2005 году принцесса София не имела якобы никаких контактов с Эпштейном.

Напомним, в ноябре издание Express рассказало, что Эпштейн якобы готовил покушение на убийство бывшего принца Эндрю и Сары Фергюсон, поскольку боялся, что они слишком много знают.

Также в Hromadske сообщили в ноябре, что имя начальника военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула всплыло в письмах Эпштейна.