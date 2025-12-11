Не тільки Ендрю: викрито ще одну королівську особу, яка причетна до скандального Епштейна — хто це

40-річна принцеса Софія, дружина шведського принца Карла Філіпа, опинилася в центрі скандалу довкола бізнесмена Джеффрі Епштейна. Королівська особа не лише була знайома з ним, а й мала певний зв'язок.

Нещодавно з'явилися заяви про те, що принцеса Софія, яка до одруження була зіркою реаліті-шоу та моделлю, кілька разів зустрічалася з Епштейном. Про це пише видання Express.

Оприлюднені електронні листи свідчать про те, що засуджений злочинець Джеффрі Епштейн надсилав запрошення принцесі. У ньому йшлося про відвідини бізнесмена на його острові у Карибському морі.

Як повідомляє таблоїд Radar Online, шведська принцеса зустрілася з Епштейном кілька разів у 2005 році, за десять років до знайомства зі своїм чоловіком.

Принцеса Софія опинилася у скандалі довкола Епштейна Фото: Kungahuset/Instagram

Епштейн також, як пише шведська газета Dagens Nyheter, пропонував Софії, якій у той час був 21 рік, а також її подрузі місця на курсах в акторській школі. Повідомляється, що до знайомства принцеси причетна її наставниця і шведська бізнесвумен.

Відео дня

"Це Софія, амбітна актриса, яка щойно приїхала до Нью-Йорка. Це та дівчина, про яку я тобі розповідала перед від'їздом, і я подумала, що ти, можливо, захочеш з нею познайомитися. Може, ми зможемо зустрітися, перш ніж ти поїдеш у відпустку?", — йдеться у листі, який писала наставниця Епштейну у грудні 2005 року.

На це бізнесмен відповів, що перебуває на Карибах, та запитав, чи захоче Софія приїхати на кілька днів. Також він запропонував надіслати квиток.

Шведська королівська сім'я стверджує, що принцеса Софія не прийняла запрошення приїхати у славнозвісний будинок Епштейна. Однак там відмовилися розкрити, де та за яких обставин принцеса бачилася зі скандальним бізнесменом.

Водночас у королівській сім'ї запевнили, що після кількох зустрічей у 2005 році принцеса Софія не мала нібито жодних контактів з Епштейном.

Нагадаємо, у листопаді видання Express розповіло, що Епштейн нібито готував замах на вбивство колишнього принца Ендрю та Сари Фергюсон, оскільки боявся, що вони забагато знають.

Також у Hromadske повідомили у листопаді, що ім'я начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула спливло у листах Епштейна.