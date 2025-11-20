Ім'я Олександра Вілкула спливло в листах Епштейна, — ЗМІ

Начальник військової адміністрації Кривого Рогу, екс-віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул опинився в центрі уваги ЗМІ, оскільки згадку про нього знайшли в електронному листуванні покійного фінансиста-педофіла Джеффрі Епштейна.

В одному з листів Епштейна за 2016 рік невідомий відправник просив американського фінансиста допомогти роздобути для Вілкула запрошення на інавгурацію Дональда Трампа, повідомляє Hromadske.

"Подруга дитинства моєї мами з України зв'язалася з нею — вона працює на Олександра Вілкула (лідера української опозиції) — і запитала, чи можу я допомогти організувати запрошення на інавгурацію Трампа за високу винагороду. Мені дізнатися деталі чи відмовитися? Чи є у вас взагалі бажання зустрітися з ними? Я особисто не знаю Тамару (подругу моєї мами) і мама не бачила її роками", — йдеться в тексті, скан якого з'явився в пресі.

Олександр Вілкул у січні 2017 року, коли відбувалася інавгурація Трампа як 45-го американського президента, говорив, що відвідував заходи у США "на запрошення партнерів".

На момент написання матеріалу він ніяк не прокоментував оприлюдненої у ЗМІ інформації.

Загалом, за підрахунками проєкту Epsfilesnexus, в оприлюднених документах Україна згадується 72 рази, починаючи від особистих мейлів і закінчуючи поширенням журналістських матеріалів та інших документів, а Росія — 417 разів.

Нагадаємо, Комітет Палати представників США з нагляду та урядової реформи 12 листопада виклав у вільний доступ 20 тисяч сторінок документів, пов'язаних з Епштейном.

Дональд Трамп, президент США, згадувався більш ніж у 1600 із 2324 електронних листів, надісланих у період із 2008 до 2019 року, і далеко не завжди — у позитивному ключі. Білий дім назвав публікацію листів демократами "наклепом".

Щодо реакції Трампа, то спочатку він заявив, що йому "нічого не відомо", але потім закликав республіканців у Конгресі утриматися від спроб демократів Палати представників домогтися повної публікації документів, пов'язаних із Джеффрі Епштейном.

