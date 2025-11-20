Имя Александра Вилкула всплыло в письмах Эпштейна, – СМИ

Начальник военной администрации Кривого Рога, экс-вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул оказался в центре внимания СМИ, поскольку упоминание о нем нашли в электронной переписке покойного финансиста-педофила Джеффри Эпштейна.

В одном из писем Эпштейна за 2016 год неизвестный отправитель просил американского финансиста помочь раздобыть для Вилкула приглашение на инаугурацию Дональда Трампа, cообщает Hromadske.

"Подруга детства моей мамы из Украины связалась с ней — она работает на Александра Вилкула (лидера украинской оппозиции) — и спросила, могу ли я помочь организовать приглашение на инаугурацию Трампа за высокое вознаграждение. Мне узнать детали или отказаться? Есть ли у вас вообще желание встретиться с ними? Я лично не знаю Тамару (подругу моей мамы) и мама не видела ее годами", – гласит текст, скан которого появился в прессе.

Письмо Джеффри Эпштейну по поводу Александра Вилкула Фото: hromadske

Александр Вилкул в январе 2017 года, когда проходила инаугурация Трампа в качестве 45-го американского президента, говорил, что посещал мероприятия в США "по приглашению партнеров".

Александр Вилкул в США, 2017 год

На момент написания материала он никак не прокомментировал обнародованную в СМИ информацию.

Всего, по подсчетам проекта Epsfilesnexus, в обнародованных документах Украина упоминается 72 раза, начиная от личных мейлов и заканчивая распространением журналистских материалов и других документов, а Россия – 417 раз.

Напомним, Комитет Палаты представителей США по надзору и правительственной реформе 12 ноября изложил в свободный доступ 20 тысяч страниц документов, связанных с Эпштейном.

Дональд Трамп, президент США, упоминался более чем в 1600 из 2324 электронных писем, отправленных в период с 2008 по 2019 годы, и далеко не всегда – в положительном ключе. Белый дом назвал публикацию писем демократами "клеветой".

Что касается реакции Трампа, то сначала он заявил, что ему "ничего не известно", но потом призвал республиканцев в Конгрессе воздержаться от попыток демократов Палаты представителей добиться полной публикации документов, связанных с Джеффри Эпштейном.

