Письма Эпштейна: что писал о Трампе покойный финансист, и почему это так задело президента США

Имя президента США Дональда Трампа снова на слуху из-за покойного финансиста-педофила Джеффри Эрштейна. В электронных письмах покойного бизнесмена прямо говорится, что Трамп знал о "девочках", то есть жертвах Эпштейна.

Электронные письма, опубликованные Комитетом по надзору Палаты представителей 12 ноября, свидетельствуют о том, что Джеффри Эпштейн критикует Дональда Трампа, Билла Клинтона и других высокопоставленных и влиятельных людей, а также говорит о фактах, которые бы многие политики хотели скрыть. Фокус рассказывает, что известно по письмам на данный момент, и что грозит Трампу.

О чем писал Джеффри Эпштейн

Анализ, проведенный The Wall Street Journal, показал, что Трамп в письмах скандального бизнесмена упоминался более чем в 1600 из 2324 электронных писем, отправленных в период с 2008 по 2019 годы. Комитет по надзору Палаты представителей запросил у наследников повесткой всю переписку Эпштейна с 92 лицами, упомянутыми в иске Вирджинии Джуффре о клевете против Гислейн Максвелл, поданном в 2015 году, включая соратников и помощников Эпштейна, а также "всех президентов и вице-президентов США".

Відео дня

Трамп много лет дружил с Эпштейном, но президент заявил, что они рассорились в начале 2000-х, за два года до первого ареста финансиста. В дальнейшем политик последовательно отрицал какие-либо правонарушения, связанные с Эпштейном. Хотя о нем упоминалось в некоторых сообщениях, опубликованных на этой неделе, он их не отправлял и не получал.

NBSприводит некоторые выдержки из писем Эпштейна.

Эпштейн и клуб Трампа в Мар-а-Лаго

В одном из них, адресованных писателю Майклу Вулффу, который неоднократно брал интервью у Эпштейна для книги о Трампе, Джеффри оспаривает рассказ о том, что Трамп лишил его членства в клубе Мар-а-Лаго за то, что он "был мерзавцем".

"Трамп сказал, что попросил меня уйти, хотя я никогда не был его членом. Конечно, он знал о девушках, раз просил Гислейн остановиться", – пишет он. Эпштей имел в виду его бывшую девушку и сообщницу Гислен Максвелл, которая завербовала в клубе как минимум одну из жертв Эпштейна, Вирджинию Джуффре.

Фото: Соцсети

Что делал Трамп в доме Эпштейна

В другом электронном письме, отправленном Вулффу, Эпштейн написал, что женщина, имя которой было удалено, "работала в клубе Мар-а-Лаго".

"Трамп знал об этом и много раз приходил ко мне домой в тот период. Показания домработника Джона Алесси подтвердили это. Он никогда не ходил на массаж", – гласит текст.

В электронном письме, отправленном Максвелл в 2011 году, Эпштейн заявил, что Трамп "провел несколько часов" с человеком, которого комитет считает жертвой.

"Я хочу, чтобы ты поняла, что эта собака, которая не лаяла, — это Трамп… [Жертва] провела с ним несколько часов у меня дома… о нем ни разу не упоминали", — написал Эпштейн.

"Я думала об этом…" — ответила Максвелл.

Тема писем Эпштейна – топовая в американской блогосфере

Критика Трампа-бизнесмена

Джеффри также неоднократно критиковал деловые практики Трампа и называл его "грязным". После того, как адвокат и бывший советник Белого дома при Обаме Кэти Рюммлер отправила Эпштейну ссылку на статью в New York Times, в которой упоминался бывший "решальщик" Трампа Майкл Коэн, Эпштейн ответил:

"Видите ли, я знаю, какой Дональд мерзавец. Полагаю, что не юристы, а люди из Нью-Йорка, не имеют ни малейшего представления. Что значит, когда твой "решальщик" сдается".

В феврале 2019 года в очередном электронном письме Вулффу Эпштейн обвинил Трампа в использовании финансовых махинаций, чтобы перебить его цену за недвижимость:

"У него нет денег, когда он покупает дом. Его бизнес-модель заключается в том, чтобы ставить свое имя на недвижимость и получать за это комиссионные. Гостиничный бизнес — это просто так. Трамп подписался под этим проектом и получает комиссию в размере 2% и, возможно, часть прибыли, если таковая имеется. Он рекламирует проект как "свой"… точно так же, как в его нынешних финансовых отчетах, хранящихся в архиве президента, он указывает свой "доход" как ВАЛОВУЮ выручку клубов, без учета расходов, а не личные доходы, то есть гольф-клуб "Дорал" ежегодно терпит убытки. Он выплачивает больше, чем получает, но он указывает выручку как свой доход. ПОТРЯСАЮЩЕ".

Эпштейн о характере Трампа

Финансист также пишет, что Трамп винит других "в плохих результатах" В феврале 2017 года в переписке с Эпштейном Рюммлер назвал Трампа "таким мерзким".

"В реальной жизни и вживую он еще хуже", — ответил Эпштейн.

В другой переписке в 2017 году с неизвестным человеком Эпштейн сказал о Трампе:

"Ваш мир не понимает, насколько он на самом деле глуп. Он будет винить всех вокруг себя за плохие результаты".

Также в файлах есть письмо Марка Эпштейна своему покойному уже брату, где он интересуется, есть ли у президента России Владимира Путина компрометирующие фотографии Трампа и Билла Клинтона вместе. Марк Эпштейн подтвердил NBC News, что приписываемое ему электронное письмо верно, но отказался комментировать более широкую публикацию, поскольку не видел всех писем.

Фото: Скриншот

Угроза компромата и свержения

В переписке с Эпштейном в декабре 2018 года некто, чье имя было удалено из документов, написал:

"Все это пройдет! Они просто пытаются свергнуть Трампа и делают все возможное для этого…!"

"Да, спасибо. Это дико. Потому что я тот, кто может его свергнуть", — ответил Эпштейн.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что на следующей неделе Палата представителей проголосует за законопроект, который обяжет Министерство юстиции опубликовать все документы, связанные с расследованием по делу Эпштейна.

Реакция Трампа на публикацию писем Эпштейна

Белый дом назвал публикацию писем демократами "клеветой".

"Эти электронные письма не доказывают абсолютно ничего, кроме того факта, что президент Трамп не совершил ничего противозаконного", – заявила журналистам пресс-секретарь главы США Карлин Ливитт.

Тем не менее уже 14 ноября президент Дональд Трамп предпринял активные действия, чтобы уйти от пристального внимания общественности после того, как новая партия личных писем Джеффри Эпштейна, опубликованная на этой неделе Комитетом по надзору Палаты представителей, вновь всплыла на поверхность его давним образом засекреченным отношениям с опальным финансистом.

Он заявил, что ему "ничего не известно", но потом призвал республиканцев в Конгрессе воздержаться от попыток демократов Палаты представителей добиться полной публикации документов, связанных с Джеффри Эпштейном.

"Не должно быть никаких отговорок от Эпштейна или чего-либо еще, и все причастные республиканцы должны сосредоточиться только на открытии нашей страны и устранении огромного ущерба, причиненного демократами!" — написал Трамп в публикации на Truth Social.

В своем посте Трамп обвинил демократов Палаты представителей в публикации электронных писем, в которых Эпштейн утверждает, что Трамп "знал о девочках", поскольку демократы проиграли борьбу за самый продолжительный в истории страны перерыв в работе правительства.

Попала под раздачу и некогда близкая соратница Трампа конгрессмен-республиканец Марджори Тейлор Грин, одна четырех других республиканцев в Палате представителей — Нэнси Мейс, Лорен Боберт и Томаса Мэсси, — которые присоединились к демократам в подписании петиции об освобождении от ответственности с требованием обнародовать документы.

Она заявила, что для Трампа было бы "огромным просчетом" выступать против публикации материалов, связанных с Эпштейном.

"Я искренне поддерживаю этих женщин и считаю, что они заслуживают того, чтобы мы боролись за них", — заявила она"

В свою очередь глава Белого дома заявил, что лишил Грин своей поддержки, назвав ее "чудачкой" и "безумной сумасшедшей" и предложив поддержать ее соперника-республиканца на промежуточных выборах в следующем году.

"Жаль, что она потеряла прекрасную репутацию консерватора", — сказал он журналистам.

Политик также заявил, что Эпштейн был демократом, и он — проблема демократов, а не республиканцев.

"Они все о нем знают, не тратьте время на Трампа. Мне нужно управлять страной!" – гласит еще один его пост.

Затем он решил переключить градус внимания, и вскоре Министерство юстиции США подтвердило, что будет по указанию Трампа расследовать предполагаемые связи финансиста-педофила Джеффри Эпштейна с крупными банками и несколькими видными демократами, включая бывшего президента Билла Клинтона.

Разоблачения демократов появились после того, как Палата представителей привела к присяге депутата от Аризоны, демократа Аделиту Грихальву. Ее подпись – последняя, ​​необходимая для голосования по законопроекту, который обнародует все документы Министерства юстиции, касающиеся расследования в отношении Эпштейна.

Временная скульптура Трампа и Эпштейна перед Белым домом Фото: Getty

Джеффри Эпштейн и Гислейн Максвелл: результат "бурной" деятельности

В федеральном обвинительном заключении, выдвинутом против Эпштейна в 2019 году, утверждалось, что он "сексуально эксплуатировал и насиловал десятки несовершеннолетних девочек у себя дома" на Манхэттене, в Палм-Бич и других местах. Согласно обвинительному заключению, Эпштейн платил некоторым из своих жертв за вербовку новых несовершеннолетних девочек. На момент самоубийства в тюремной камере ему грозило до 45 лет заключения.

Среди его "клиентов", как утверждается, были высокопоставленные политики и даже королевские особы, например, принц Эндрю. Брат британского монарха всячески отрицал эту информацию, но это не спасло его от потери титула и привилегий, а также выселения из роскошного особняка.

Гислейн Максвелл осуждена за торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации и в настоящее время отбывающий 20-летний тюремный срок по обвинениям, включающим сговор с целью торговли несовершеннолетними в целях сексуальной эксплуатации в связи с Эпштейном.

Напомним, Джеффри Эпштейн разговаривал о нынешнем президенте США с послом России в ООН, а также пытался передать некие данные о Дональде Трампе главе МИД РФ Сергею Лаврову.

Также сообщалось, что 16 сентября этого года на лужайке Виндзорского замка появилось полотно размером 400 кв. м, на котором напечатано скандальное фото Дональда Трампа и финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в педофилии, сделанное в 1997 году в поместье политика в Мар-а-Лаго во Флориде.