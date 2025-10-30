Чарльз III лишил принца Эндрю королевских привилегий и приказал покинуть Royal Lodge, — Reuters

Король Великобритании Чарльз III лишил своего младшего брата, принца Эндрю, титулов и королевских привилегий, а также инициировал его выселение из резиденции в Виндзорском поместье. Причиной стали его связи с американским финансистом и осужденным за "взрослые" преступления Джеффри Эпштейном.

Как сообщает Reuters со ссылкой на заявление Букингемского дворца, 65-летнему Эндрю запрещено пользоваться титулом герцога Йоркского и другими почетными званиями. Ему также было вручено уведомление о прекращении договора аренды на особняк Royal Lodge, расположенный на территории Виндзорского парка. Для дальнейшего проживания принцу предложена частная резиденция на востоке Англии.

В сообщении дворца указано, что решение принято несмотря на то, что Эндрю продолжает отрицать обвинения о своей причастности к действиям Эпштейна.

"Их Величества выражают поддержку и соболезнования жертвам и всем, кто подвергся насилию", — говорится в заявлении.

Источник, приближенный к королевской семье, указал, что несмотря на официальные возражения, поведение Эндрю считалось характеризующимся "серьезными ошибками в суждениях". По информации агентства, решение Чарльза также поддержал наследник престола принц Уильям.

Отдельное внимание медиа привлекли финансовые обстоятельства проживания Эндрю в Royal Lodge. Газета The Times писала, что принц не платил арендную плату за поместье почти два десятилетия, хотя потратил примерно 7,5 миллиона фунтов стерлингов на его ремонт после переезда. Накануне парламентский комитет поставил вопрос о законности дальнейшего проживания Эндрю в этой резиденции.

Напомним, что 18 октября принц Эндрю добровольно отказался от титула герцога Йоркского и королевских отличий после скандала с Джеффри Эпштейном, сохранив при этом титул принца. Его бывшая жена Сара Фергюсон больше не будет герцогиней, а дочери, принцессы Беатрис и Евгения, остаются с титулами.

Ранее издание New York Post сообщало, что принц Уильям якобы угрожал лишить принцесс Беатрис и Евгению титулов, если их отец, принц Эндрю, не покинет резиденцию Royal Lodge. Журналистка BBC Эмили Мейтлис отметила, что во время обсуждений Эндрю выразил желание сохранить титулы дочерей и их благополучие. После отказа от титула герцога Йоркского принц согласился покинуть резиденцию, однако якобы выдвинул условия о переезде в другие королевские дома.