Скандал в королевской семье: принцесс Беатрис и Евгению могут лишить титулов

Принц Уильям угрожает принять крайние меры против дочерей принца Эндрю, принцессы Беатрис и принцессы Евгении, если тот не откажется от королевского дома Royal Lodge.

Эмили Мейтлис, журналистка BBC, которая встретилась с принцем Эндрю в 2019 году для его печально известного интервью Newsnight, недавно заявила, что принц Уильям угрожал лишить принцессу Беатрис и принцессу Евгению монарших титулов, если их отец не согласится оставить свой королевский дом стоимостью 38 миллионов долларов. Об этом пишет New York Post.

На принцессу Евгению и принцессу Беатрис оказывалось давление

"Был вопрос, состоялась ли ранее в тот же день встреча между принцем Уильямом и принцессами Беатрис и Евгенией, на которой они сказали, что вы, друзья, должны заставить своего папу уехать из Royal Lodge, иначе мы начнем пересматривать состояние ваших собственных титулов", — сказала Мейтлис в подкасте The News Agent.

Пока женщинам разрешено быть принцессами, но, по словам журналистки, на них уже оказывалось определенное давление.

Принц Эндрю беспокоится о дочерях

Телеведущая отметила, что Эндрю, который отказался от своего королевского титула герцога Йоркского после споров вокруг его дружбы с покойным осужденным миллионером-преступником Джеффри Эпштейном, "хотел бы, чтобы его дочери были счастливы, и чтобы их титулы оставались на месте, что бы ни случилось".

Мейтлис также утверждала, что король Чарльз планировал встретиться с Эндрю на прошлой неделе, однако встреча сорвалась.

Эндрю и его бывшая жена Сара Фергюсон живут вместе в 31-комнатном доме Royal Lodge с 2008 года. Он имел договор аренды на проживание там до 2078 года.

Но после отказа от королевского титула в начале этого месяца Эндрю, как сообщается, согласился уехать.

Однако он якобы требует, чтобы ему разрешили переехать в бывший дом принца Гарри и Меган Маркл, коттедж Фрогмор, а Фергюсон разрешили переехать в коттедж Аделаида, из которого Уильям и Кейт Миддлтон собираются уехать вместе со своими тремя детьми.

"Энди готов уйти, но это его требования", — сказал инсайдер.

