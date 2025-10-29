Скандал у королівській родині: принцес Беатріс та Євгенію можуть позбавити титулів

Принц Вільям погрожує вжити крайніх заходів проти дочок принца Ендрю, принцеси Беатріс та принцеси Євгенії, якщо той не відмовиться від королівського дому Royal Lodge.

Емілі Мейтліс, журналістка BBC, яка зустрілася з принцом Ендрю у 2019 році для його сумнозвісного інтерв'ю Newsnight, нещодавно заявила, що принц Вільям погрожував позбавити принцесу Беатріс та принцесу Євгенію монарших титулів, якщо їхній батько не погодиться залишити свій королівський дім вартістю 38 мільйонів доларів. Про це пише New York Post.

На принцесу Євгенію та принцесу Беатріс чинився тиск

"Було питання, чи відбулася раніше того ж дня зустріч між принцом Вільямом та принцесами Беатріс та Євгенією, на якій вони сказали, що ви, друзі, повинні змусити свого тата виїхати з Royal Lodge, інакше ми почнемо переглядати стан ваших власних титулів", — сказала Мейтліс у подкасті The News Agent.

Поки жінкам дозволено бути принцесами, але, за словами журналістки, на них уже чинився певний тиск.

Принцеса Беатріс та принцеса Євгенія Фото: GettyImages

Принц Ендрю турбується про доньок

Телеведуча зазначила, що Ендрю, який відмовився від свого королівського титулу герцога Йоркського після суперечок навколо його дружби з покійним засудженим мільйонером-злочинцем Джеффрі Епштейном, "хотів би, щоб його доньки були щасливі, і щоб їхні титули залишалися на місці, що б не сталося".

Мейтліс також стверджувала, що король Чарльз планував зустрітися з Ендрю минулого тижня, проте зустріч зірвалася.

Принц Ендрю Фото: Getty Images

Ендрю та його колишня дружина Сара Фергюсон живуть разом у 31-кімнатному будинку Royal Lodge з 2008 року. Він мав договір оренди на проживання там до 2078 року.

Але після відмови від королівського титулу на початку цього місяця Ендрю, як повідомляється, погодився виїхати.

Однак він нібито вимагає, щоб йому дозволили переїхати до колишнього будинку принца Гаррі та Меган Маркл, котеджу Фрогмор, а Фергюсон дозволили переїхати до котеджу Аделаїда, з якого Вільям та Кейт Міддлтон збираються виїхати разом зі своїми трьома дітьми.

"Енді готовий піти, але це його вимоги", — сказав інсайдер.

