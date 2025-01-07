Без поліції не обійшлося: принц Ендрю знову потрапив у гучний скандал

На принца Ендрю подали скаргу в поліцію за те, що він використовував псевдонім, щоб зареєструвати нову компанію.

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64-річний опальний брат короля Великої Британії, принц Ендрю, знову опинився в епіцентрі великого скандалу. Його звинуватили у використанні фальшивого імені для реєстрації компанії, пише The Telegraph. За інформацією ЗМІ, герцог Йоркський використовував псевдонім "Ендрю Інвернесс", коли 2002 року заснував бізнес Naples Gold Limited із магнатом спортивної роздрібної торгівлі Йоханом Еліашем.

Тепер Грем Сміт, виконавчий директор Republic, антимонархічної групи, подав скаргу в Скотленд-Ярд, щоб звинуватити принца у використанні неправдивої інформації в документах, поданих до Companies House.

Ендрю використовував псевдонім для чотирьох компаній, зареєстрованих у Companies House. Вважається, що він походить від одного з його менш відомих титулів, графа Інвернесса, який йому подарувала Єлизавета II 1986 року, коли її син одружився з Сарою Фергюсон.

"Очевидне подання неправдивої інформації в Companies House може здатися незначним, але Великобританія стикається з серйозними проблемами шахрайства, що здійснюється таким чином. Хоча тут не стверджується про таке шахрайство, Ендрю, безумовно, повинен відповідати найвищим стандартам", – наголосив Сміт.

Принц Ендрю потрапив в опалу після того, як стало відомо про його дружбу з Джеффрі Епштейном, фінансистом-педофілом Фото: Getty Images

Тимчасом з'ясувалося, що фірма, яка керує приватними інвестиціями Ендрю, закрилася. Urramoor limited, яку він "значно контролював", подала заявку на виключення і розпуск.

Це сталося всього через рік після того, як інвестиційна компанія була врятована таємничим донором. Urramoor, яка мала збитки в 208 000 фунтів стерлінгів, якимось чином отримала фінансування в розмірі 210 000 фунтів стерлінгів у формі невикупних акцій у грудні 2023 року.

Протягом фінансового року до 31 березня 2024 року сума готівки в касі та на банківському рахунку фірми скоротилася вдвічі, з 454 979 фунтів стерлінгів до 220 990 фунтів стерлінгів. Рішення про закриття Urramoor було підписано директором компанії Артуром Ланкастером 3 січня. Однак так і залишилося в секреті, на що використали гроші або кому їх виплатили.

Раніше герцога Йоркського запідозрили в тісних стосунках із китайським шпигуном. 50-річний Ян Тенбо був призначений засновником підприємства програми в Китаї і був описаний як "близька довірена особа" герцога Йоркського. Служби безпеки підозрюють його у зв'язках з Об'єднаним фронтом робочого департаменту [UFWD] — секретним підрозділом китайського уряду, який організовує культурний вплив Пекіна за кордоном.

Герцог Йоркський і Ян Тенбо Фото: Скриншот

Уперше йому заборонили в'їзд до Великої Британії відповідно до антитерористичних законів 2021 року, а його пристрої вилучили, а пізніше вилучили документи, які розкривають його зв'язки з Ендрю.

Його зняли з рейсу до Лондона 2023 року, а тодішня міністерка внутрішніх справ Суелла Брейверман підтримала рішення про анулювання його прав на проживання в березні того ж року, тому що це "сприятиме суспільному благу".

Ян Тенбо спростовує всі звинувачення в шпигунстві.

"Політичний клімат змінився, і, на жаль, я став жертвою цього. Коли відносини хороші і китайські інвестиції затребувані, мені раді у Великій Британії. Коли відносини псуються, займає антикитайську позицію, і мене виключають", — заявив він.

Нагадаємо, Фокус писав про те, що принц Ендрю подумує переїхати з Великобританії в одну з країн Перської затоки, де його репутація ще не настільки підмочена.