Без полиции не обошлось: принц Эндрю снова попал в громкий скандал

На принца Эндрю подали жалобу в полицию за то, что он использовал псевдоним, чтобы зарегистрировать новую компанию.

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64-летний опальный брат короля Великобритании, принц Эндрю, снова оказался в эпицентре крупного скандала. Его обвинили в использовании фальшивого имени для регистрации компании, пишет The Telegraph. По информации СМИ, герцог Йоркский использовал псевдоним "Эндрю Инвернесс", когда в 2002 году основал бизнес Naples Gold Limited с магнатом спортивной розничной торговли Йоханом Элиашем.

Теперь Грэм Смит, исполнительный директор Republic, антимонархической группы, подал жалобу в Скотленд-Ярд, чтобы обвинить принца в использовании ложной информации в документах, поданных в Companies House.

Эндрю использовал псевдоним для четырех компаний, зарегистрированных в Companies House. Считается, что он произошел от одного из его менее известных титулов, графа Инвернесса, который ему подарила Елизавета II в 1986 году, когда ее сын женился на Саре Фергюсон.

"Очевидная подача ложной информации в Companies House может показаться незначительной, но Великобритания сталкивается с серьезными проблемами мошенничества, совершаемого таким образом. Хотя здесь не утверждается о таком мошенничестве, Эндрю, безусловно, должен отвечать самым высоким стандартам", – додчеркнул Смит.

Принц Эндрю попал в опалу после того, как стало известно о его дружбе с Джеффри Эпштейном, финансистом-педофилом Фото: Getty Images

Тем временем выяснилось, что фирма, управляющая частными инвестициями Эндрю, закрылась. Urramoor limited, которую он "значительно контролировал", подала заявку на исключение и роспуск.

Это произошло всего через год после того, как инвестиционная компания была спасена таинственным донором. Urramoor, которая имела убытки в 208 000 фунтов стерлингов, каким-то образом получил финансирование в размере 210 000 фунтов стерлингов в форме невыкупаемых акций в декабре 2023 года.

В течение финансового года до 31 марта 2024 года сумма наличных денег в кассе и на банковском счете фирмы сократилась вдвое, с 454 979 фунтов стерлингов до 220 990 фунтов стерлингов. Решение о закрытии Urramoor было подписано директором компании Артуром Ланкастером 3 января. Однако так и осталось в секрете, на что использовали деньги или кому их выплатили.

Ранее герцога Йоркского заподозрили в тесных отношениях с китайским шпионом. 50-летний Ян Тэнбо был назначен основателем предприятия программы в Китае и был описан как "близкий доверенное лицо" герцога Йоркского. Службы безопасности подозревают его в связях с Объединенным фронтом рабочего департамента [UFWD] — секретным подразделением китайского правительства, которое организует культурное влияние Пекина за рубежом.

Герцог Йоркский и Ян Тэнбо Фото: Скриншот

Впервые ему запретили въезд в Великобританию в соответствии с антитеррористическими законами в 2021 году, а его устройства были изъяты, а позже были изъяты документы, раскрывающие его связи с Эндрю.

Его сняли с рейса в Лондон в 2023 году, а тогдашний министр внутренних дел Суэлла Брейверман поддержала решение об аннулировании его прав на жительство в марте того же года, потому что это "будет способствовать общественному благу".

Ян Тэнбо опровергает все обвинения в шпионаже.

"Политический климат изменился, и, к сожалению, я стал жертвой этого. Когда отношения хорошие и китайские инвестиции востребованы, мне рады в Великобритании. Когда отношения портятся, занимает антикитайскую позицию, и меня исключают", – заявил он.

Напомним, Фокус писал о том, что принц Эндрю подумывает переехать из Великобритании в одну из стран Персидского залива, где его репутация еще не настолько подмочена.