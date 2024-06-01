Король Чарльз ІІІ пригрозил разорвать отношения с принцем Эндрю: что произошло (фото)

Король Чарльз оказывает давление на своего младшего брата, чтобы тот переехал в старый дом Меган и Гарри. Принц Эндрю наотрез оказывается покинуть Royal Lodge.

Король Великобритании Чарльз ІІІ пригрозил полностью разорвать отношения с принцем Эндрю, поскольку тот отказывается переезжать в старый дом Гарри и Меган, сообщает Мirror.

По информации журналистов, 75-летний монарх снова призывал своего опального брата покинуть 30-комнатную Royal Lodge в Виндзоре и предложил ему переехать в коттедж Фрогмор.

Принц Гарри и Меган ранее жили в этом коттедже до переезда в США. Пара держалась за эту королевскую недвижимость до тех пор, пока в прошлом году не получила уведомление о выселении. Теперь настала очередь Эндрю "очистить королевский дом". В 2004 году Эндрю и его тогдашняя жена Сара Фергюсон переехали в Royal Lodge, где продолжают проживать, несмотря на давний развод.

Royal Lodge Фото: скриншот

Чарльз, как сообщается, предупредил герцога Йоркского о серьезных последствиях, если он продолжит там проживать и далее. Король в конечном итоге несет ответственность за все финансы королевского дома и поэтому может решить ограничить финансирование своего брата, а это означает, что вскоре тому придется с трудом покрывать ежегодные расходы на содержание недвижимости. Его Величество в настоящее время также финансирует счет Эндрю за безопасность, который обходится в 3 миллиона фунтов стерлингов в год.

Что известно о коттедже Фрогмор

Королевский дом был построен в 17 веке приказу королевы Шарлотты, в 19 веке он была изменена его структура и расширена в 1930-х годах. Он служил резиденцией королевы Елизаветы ІІ, королевы-матери с 1952 года до ее смерти там в 2002 году в возрасте 101 года.

Коттедж Фрогмор, 1872 год Фото: Википедия

Дом использовался только как частное владение и никогда не был открыт для публики. Коттедж, площадью 472,8 м², имеет четыре спальни, детскую и четыре ванных комнаты, две оранжереи, огород и студию для занятий йогой.

Коттедж Фрогмор Фото: скриншот

Ранее, 13 октября 2023 года, Фокус писал о том, что принц Эндрю очень упрям в вопросе переезда из королевского поместья. Он не хочет отпускать свой любимый дом в Royal Lodge.