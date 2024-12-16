Принц Эндрю собирается покинуть Великобританию: куда он хочет переехать

В ОАЭ принц Эндрю надеется снова "быть на коне", поскольку в Великобритании он давно потерпел репутационное фиаско. Букингемский дворец в свою очередь подчеркивает, что больше не говорит от имени Эндрю, поскольку тот — неработающий член королевской семьи.

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Принц Эндрю, опальный младший брат короля Чарльза III, по слухам, подумывает о новой жизни на Ближнем Востоке после скандалов, в которых он оказался замешан в последние годы, пишет Daily Mail.

Кроме дружбы с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном, принц попал под подозрение из-за дружбы с бизнесменом, обвиняемым в шпионаже в пользу Китая. Предполагаемый шпион, известный только как H6, был описан как человек, который установил "необычную степень доверия" с герцогом, с тех пор ему запрещен въезд в Великобританию после решения полусекретного суда по национальной безопасности Великобритании. Министр внутренних дел Иветт Купер заявила, что правительство "всегда будет готово принять меры" в случае "любого вызова или угрозы национальной безопасности Великобритании".

В 2023 году H6 подал апелляцию на свой первоначальный запрет, но суд поддержал это решение. Судьям сообщили, что бизнесмен пытался использовать влияние принца Эндрю.

Офис герцога Йоркского заявил, что он "не может давать дальнейших комментариев по вопросам, касающимся национальной безопасности", а сам принц утверждает, что прекратил с бизнесменом все контакты.

В связи со всеми этими событиями в жизни принц подумывает переехать в одну из стран Персидского залива. Он имеет давние связи с этим регионом. Брат короля неоднократно бывает в ОАЭ, а визит его дочери принцессы Беатрис в Абу-Даби в прошлом месяце по делам был отчасти "прикрытием для него".

"Он подумывает о том, чтобы переехать туда навсегда. Он отчаянно пытается что-то сделать, чтобы заработать денег", — рассказал журналистам один из британских политиков.

Связи принца Эндрю с Персидским заливом поднимают новые вопросы о том, кто финансирует Эндрю, поскольку ходят слухи, что именно деньги с Ближнего Востока держат его на плаву.

Поскольку теперь он полностью частное лицо, монарх и его советники не имеют законного права требовать просмотр банковских счетов Эндрю. Им приходится полагаться на "устные заверения" в том, что у герцога есть как деньги на оплату содержания особняка Royal Lodge, так и что он получил эти средства законным путем.

Как часто принц Эндрю бывает на Ближнем Востоке

Эндрю регулярно посещал Ближний Восток на протяжении многих лет, включая многочисленные поездки в Бахрейн, где он встречался со вторым сыном короля Хамада бин Исы Аль Халифы, шейхом Абдуллой. Во время этого визита в 2014 году бывший международный торговый посланник посетил ужин Бахрейнско-британского делового форума в отеле Radisson Diplomat. На мероприятии он встретился с королем Хамадом и наследным принцем Салманом.

Герцог Йоркский снова посетил страну в апреле 2018 года, чтобы открыть военно-морскую базу Великобритании и учебный центр полиции. Он снова встретился с королем Хамадом, а также с министром внутренних дел Бахрейна.

Уже в марте следующего года принц Эндрю снова прилетел туда, чтобы посетить военно-морскую базу с королем Бахрейна, а в мае 2019-го отвез свою бывшую жену Сару Фергюсон на Гран-при Бахрейна. Эндрю останавливался в отеле Ritz Carlton в качестве гостя королевской семьи во время этого визита, хотя давно ходили слухи, что у него уже есть недвижимость.

Герцог тайно отправился в отпуск в Бахрейн в ноябре 2022 года, по-видимому, намереваясь взять на себя неофициальную роль посредника между Западом и странами Персидского залива в условиях мирового энергетического кризиса, сообщили источники.

Ранее Фокус писал, что главное наследство принцесс Евгении и Беатрис оказалось под вопросом.