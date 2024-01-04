В открытых "файлах Эпштейна" упоминаются принц Эндрю, Дональд Трамп и даже Стивен Хокинг

Личности десятков известных фигур, связанных с Джеффри Эпштейном, были раскрыты в судебных документах, обнародованных в США. Эпштейн покончил с собой в тюремной камере в 2019 году.

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В США были обнародованы так называемые "файлы Эпштейна". Они являются частью дела о клевете, возбужденного против подруги Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл, которая отбывает 20 лет тюремного заключения за то, что поставляла ему несовершеннолетних девушек с целью сексуальной эксплуатации. Сам Эпштейн был найдет мертвым в своей тюремной камере в 2019 году. В файлах упоминается огромное количество селебрити и известных политиков. Об этом пишет Daily Mail.

В суд на Гислейн подала Вирджиния Робертс, теперь известная как Вирджиния Джуффре, которая утверждает, что ее трижды принуждали к сексу с Эндрю, герцогом Йоркским и младшим братом короля Чарльза в 2001 году, когда ей было 17 лет. Сам Эндрю категорически отрицает это.

Джеффри Эпштейн и Гислейн Максвелл Фото: Getty Images

Принц Эндрю "устроил оргию с несовершеннолетними на частном острове Джеффри Эпштейна", поскольку девушкам сказали "дать ему все, что он хочет", утверждают сенсационные судебные документы, в которых также упоминаются Билл Клинтон, Майкл Джексон, Стивен Хокинг, Наоми Кэмпбелл и многие другие.

Принц Эндрю снова оказался втянут в сексуальный скандал чуть больше года после того, как он уладил многомиллионное дело, возбужденное Вирджинией Джуффре в 2022 году.

Также в документах упоминается, что бывший президент США Билл Клинтон "любит молодых" и утверждается, что даже профессор Стивен Хокинг участвовал в сексуальной вечеринке.

Билл Клинтон Фото: Getty

Сегодня выяснилось, что одна из предполагаемых сексуальных рабынь Эпштейна, известная только как Джейн Доу 3, заявила, что ей сказали вступить в половой акт с принцем Эндрю во время оргии на острове Эпштейна Литтл-Сент-Джеймс на Виргинских островах США.

В судебном документе 2014 года утверждается, что ее "принуждали к вступлению в сексуальные отношения с этим принцем, когда она была несовершеннолетней, в трех разных географических точках". Она утверждает, что это произошло в Лондоне, в квартире Гислейн Максвелл, в Нью-Йорке и на частном острове Эпштейна на Виргинских островах США.

Имена более 170 человек, которые были сообщниками, друзьями или жертвами Эпштейна, будут обнародованы по постановлению американского судьи в прошлом месяце.

На более чем 900 страницах документов князь Эндрю упоминается 69 раз.

Первая часть документов была опубликована в среду вечером, и там упоминаются такие известные личности, как герцог Йоркский и бывший президент США Билл Клинтон. Есть также упоминания о Дональде Трампе, Майкле Джексоне, Стивене Хокинге, Дэвиде Копперфильде и многих других.

Трамп и Эпштейн регулярно общались, утверждается в документы. Впрочем, Джеффри общался со многими политиками и селебрити.

Сама Гислейн Максвелл на суде заявила, что принц Эндрю только раз посещал остров Джеффри.

Принц Эндрю и Джеффри Эпштейн Фото: Hello! Magazine

Принц Эндрю сейчас не принимает участие в жизни королевской семьи и живет со своей бывшей женой Сарой "Ферги" Фергюсон в загородном имении.

Он категорически отрицает какие-либо правонарушения.

Что касается Билла Клинтона, то он в 2019 году заявил, что "ничего не знает об ужасных преступлениях, в которых признал себя виновным Джеффри Эпштейн" и сообщил, что они не общались около 10 лет.

В судебных документах также упоминаются такие известные личности, как Эл Гор, Кевин Спейси, Леонардо Ди Каприо, Кейт Бланшетт, Наоми Кэмпбелл, Кэмерон Диас и Брюс Уиллис. Никто из них не был обвинен в какой-либо причастности к преступлениям Эпштейна, но Эпштейн был тем, кто называл их имена, заявила Йоханна Сьоберг, адвокат Джуффре.

Также в документах упоминаются американский бизнесмен-миллиардер Том Притцкер, бывший адвокат Джеффри Эпштейна и профессор права Алан Дершовиц, модельный агент Жан-Люк Брюнел, Эхуд Барак, бывший премьер-министр Израиля, и даже Джордж Лукас, режиссер звездных войн. Впрочем, Лукаса упоминают один раз и ни в чем противозаконном его не подозревают.

Напомним, ранчо Джеффри Эпштейна в Нью-Мексико, США, где он устраивал свои печально известные вечеринки с несовершеннолетними девушками, продали таинственному покупателю после двух лет на рынке недвижимости. "Ранчо Зорро" сначала продавали за 27 миллионов долларов, в ноябре 2022 года цена ранчо была снижена на 9,5 миллиона долларов, но в итоге за какую сумму оно было продано – неизвестно.