Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Ранчо Джеффри Эпштейна продали таинственному покупателю (видео)

ранчо зорро, джеффри эпштейн, джеффри эпштейн ранчо
Фото: Getty Images | Джеффри Эпштейн и Гислейн Максвелл

Ранчо печально известного финансиста, который покончил с собой в тюрьме после обвинений в педофилии, пытались продать более двух лет.

Related video

Ранчо Джеффри Эпштейна в Нью-Мексико, США, где он устраивал свои печально известные вечеринки с несовершеннолетними девушками, продали таинственному покупателю после двух лет на рынке недвижимости. Об этом пишет Daily Mail.

"Ранчо Зорро" сначала продавали за 27 миллионов долларов, в ноябре 2022 года цена ранчо была снижена на 9,5 миллиона долларов, но в итоге за какую сумму оно было продано – неизвестно.

"Ранчо Зорро"

"Мы подтверждаем продажу поместья Эпштейна, недвижимости в Нью-Мексико, известной как "Ранчо Зорро", а вырученные средства будут использованы для управления поместьем, включая выплаты кредиторам", — заявил Дэниел Вайнер, юрист, представляющий поместье Эпштейна.

Имя нового владельца и окончательная цена, уплаченная за недвижимость, по состоянию на 22 августа не разглашаются. Последняя объявленная цена составляла 18 миллионов долларов.

ранчо зорро, джеффри эпштейн, джеффри эпштейн ранчо Fullscreen
Фото: Sotheby’s International Realty
ранчо зорро, джеффри эпштейн, джеффри эпштейн ранчо Fullscreen
Фото: Sotheby’s International Realty
ранчо зорро, джеффри эпштейн, джеффри эпштейн ранчо Fullscreen
Фото: Sotheby’s International Realty
ранчо зорро, джеффри эпштейн, джеффри эпштейн ранчо Fullscreen
Фото: Sotheby’s International Realty
ранчо зорро, джеффри эпштейн, джеффри эпштейн ранчо Fullscreen
Фото: Sotheby’s International Realty
ранчо зорро, джеффри эпштейн, джеффри эпштейн ранчо
ранчо зорро, джеффри эпштейн, джеффри эпштейн ранчо
ранчо зорро, джеффри эпштейн, джеффри эпштейн ранчо
ранчо зорро, джеффри эпштейн, джеффри эпштейн ранчо
ранчо зорро, джеффри эпштейн, джеффри эпштейн ранчо

"Хотя подробности этой продажи (включая покупную цену и покупателя) являются конфиденциальными, Estate раскроет информацию о продаже в своем следующем ежеквартальном отчете, который будет подан в суд по делам о наследстве Сент-Томас, USVI", — сказал Вайнер в официальном заявлении. Вырученные средства будут использованы для уплаты налогов и выплат кредиторам.

Сообщается, что Эпштейн надеялся превратить обширную территорию площадью 33 000 квадратных футов в "фабрику по производству детей". Несколько женщин сообщили, что подверглись там изнасилованию и нападению, когда они были несовершеннолетними.

Напомним, Джеффри Эпштейн покончил жизнь самоубийством в своей тюремной камере в Нью-Йорке в 2019 году, ожидая суда по федеральным обвинениям.

"Ранчо Зорро" в Стэнли, штат Нью-Мексико, было куплено через холдинговую компанию миллионеров Cypress Inc. в 1993 году. Оно занимает огромную территорию, на которой находится трехэтажный главный дом с четырьмя спальнями, а также резиденция смотрителя. Также там есть целый небольшой поселок для персонала. А для пилота Эпштейна по имени Ларри Визоки был построен так называемый Голубой дом.

ранчо зорро, джеффри эпштейн, джеффри эпштейн ранчо Fullscreen
Голубой дом для пилота Эпштейна
Фото: Sotheby’s International Realty

Записи о собственности показывают, что ранчо было куплено у Гэри Кинга, который в то время занимал пост генерального прокурора Нью-Мексико, и сделка включала частные и арендованные федеральные земли.

Всего за несколько дней до самоубийства Эпштейна в тюремной камере, две женщины представили перед залом суда отчеты, подробно описывающие то, что с ними происходило на "Ранчо Зорро" в 2004 году.

Одна женщина, по имени Джейн Доу, рассказала суду, что ее привезли туда в 15 лет, и Эпштейн часами издевался над ней и лишил ее девственности. Также о насилии, совершаемом на ранчо сообщили Вирджиния Джуффре и Мария Фармер. По словам Фармер, над ней издевался и сам Джеффри и его сообщница Гислейн Максвелл.

При жизни Эпштейн принимал жесткие меры по ограничению доступа на ранчо. Там даже есть собственная пожарная часть с работающим насосом и резервуарами для хранения воды на случай пожара.

ранчо зорро, джеффри эпштейн, джеффри эпштейн ранчо Fullscreen
Пожарная часть на "Ранчо Зорро"
Фото: Sotheby’s International Realty

Финансист использовал ранчо площадью 8000 акров как игровую площадку для своих VIP-гостей, которых он привозил в уединенное поместье несколько раз в год.

ранчо зорро, джеффри эпштейн, джеффри эпштейн ранчо Fullscreen
Джеффри Эпштейн и Гислейн Максвелл
Фото: Getty Images

Причем, находится там можно было очень долго, не общаясь с внешним миром. На ранчо были даже собственный огород и оранжерея, где выращивались овощи и фрукты.

При жизни Эпштейна обширный комплекс охранялся камерами наблюдения, надежными воротами и высоким забором.

Продажи другой недвижимости Джеффри Эпштейна были использованы для финансирования Программы компенсаций жертвам Эпштейна, которая была создана в июне 2020 года.

Его таунхаус на Манхэттене был продан за 51 миллион долларов в 2021 году, а его дом в Палм-Бич, штат Флорида, был продан за 18,5 миллиона долларов.

Также за 60 миллионов долларов был куплен "остров педофилов" Эпштейна в составе Виргинских островов США. Новый владелец хочет открыть там роскошный отель.