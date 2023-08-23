Ранчо Джеффрі Епштайна продали таємничому покупцеві (відео)

Ранчо сумнозвісного фінансиста, який наклав на себе руки у в'язниці після звинувачень у педофілії, намагалися продати понад два роки.

Related video

Ранчо Джеффрі Епштайна в Нью-Мексико, США, де він влаштовував свої сумнозвісні вечірки з неповнолітніми дівчатами, продали таємничому покупцеві після двох років на ринку нерухомості. Про це пише Daily Mail.

"Ранчо Зорро" спочатку продавали за 27 мільйонів доларів, у листопаді 2022 року ціну ранчо знизили на 9,5 мільйона доларів, але зрештою, за яку суму його продали — невідомо.

"Ранчо Зорро"

"Ми підтверджуємо продаж маєтку Епштайна, нерухомості в Нью-Мексико, відомої як "Ранчо Зорро", а виручені кошти будуть використані для управління маєтком, включно з виплатами кредиторам", — заявив Деніел Вайнер, юрист, який представляє маєток Епштейна.

Ім'я нового власника та остаточна ціна, сплачена за нерухомість, станом на 22 серпня не розголошуються. Остання оголошена ціна становила 18 мільйонів доларів.

Фото: Sotheby’s International Realty Фото: Sotheby’s International Realty Фото: Sotheby’s International Realty Фото: Sotheby’s International Realty Фото: Sotheby’s International Realty

"Хоча подробиці цього продажу (включно з купівельною ціною і покупцем) є конфіденційними, Estate розкриє інформацію про продаж у своєму наступному щоквартальному звіті, який буде подано до суду у справах про спадщину Сент-Томас, USVI", — сказав Вайнер в офіційній заяві. Виручені кошти будуть використані для сплати податків і виплат кредиторам.

Повідомляється, що Епштайн сподівався перетворити велику територію площею 33 000 квадратних футів на "фабрику з виробництва дітей". Кілька жінок повідомили, що зазнали там зґвалтування і нападу, коли вони були неповнолітніми.

Нагадаємо, Джеффрі Епштайн наклав на себе руки у своїй тюремній камері в Нью-Йорку 2019 року, чекаючи на суд за федеральними звинуваченнями.

"Ранчо Зорро" в Стенлі, штат Нью-Мексико, було куплено через холдингову компанію мільйонерів Cypress Inc. 1993 року. Воно займає величезну територію, на якій розташований триповерховий головний будинок із чотирма спальнями, а також резиденція доглядача. Також там є ціле невелике селище для персоналу. А для пілота Епштайна на ім'я Ларрі Візокі був побудований так званий Блакитний будинок.

Блакитний будинок для пілота Епштейна Фото: Sotheby’s International Realty

Записи про власність показують, що ранчо купили у Гері Кінга, який на той час обіймав посаду генерального прокурора Нью-Мексико, і в угоду входили приватні та орендовані федеральні землі.

Лише за кілька днів до самогубства Епштайна в тюремній камері, дві жінки представили перед залою суду звіти, які детально описують те, що з ними відбувалося на "Ранчо Зорро" 2004 року.

Одна жінка, на ім'я Джейн Доу, розповіла суду, що її привезли туди в 15 років, і Епштейн годинами знущався з неї та позбавив її цноти. Також про насильство, скоєне на ранчо, повідомили Вірджинія Джуффре і Марія Фармер. За словами Фармер, над нею знущався і сам Джеффрі та його спільниця Гіслейн Максвелл.

За життя Епштайн вживав жорстких заходів щодо обмеження доступу на ранчо. Там навіть є власна пожежна частина зі справною помпою і резервуарами для зберігання води на випадок пожежі.

Пожежна частина на "Ранчо Зорро" Фото: Sotheby’s International Realty

Фінансист використовував ранчо площею 8000 акрів як ігровий майданчик для своїх VIP-гостей, яких він привозив у відокремлений маєток кілька разів на рік.

Джеффрі Епштайн і Гіслейн Максвелл Фото: Getty Images

Причому, перебувати там можна було дуже довго, не спілкуючись із зовнішнім світом. На ранчо були навіть власний город і оранжерея, де вирощували овочі та фрукти.

За життя Епштайна великий комплекс охоронявся камерами спостереження, надійними воротами і високим парканом.

Продажі іншої нерухомості Джеффрі Епштейна використали для фінансування Програми компенсацій жертвам Епштайна, яку було створено в червні 2020 року.

Його таунхаус на Мангеттені було продано за 51 мільйон доларів 2021 року, а його будинок у Палм-Біч, штат Флорида, було продано за 18,5 мільйона доларів.

Також за 60 мільйонів доларів був куплений "острів педофілів" Епштайна у складі Віргінських островів США. Новий власник хоче відкрити там розкішний готель.