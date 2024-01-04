У відкритих "файлах Епштайна" згадуються принц Ендрю, Дональд Трамп і навіть Стівен Гокінг

Особи десятків відомих фігур, пов'язаних із Джеффрі Епштайном, було розкрито в судових документах, оприлюднених у США. Епштейн наклав на себе руки в тюремній камері 2019 року.

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У США було оприлюднено так звані "файли Епштайна". Вони є частиною справи про наклеп, порушеної проти подруги Джеффрі Епштейна Гіслейн Максвелл, яка відбуває 20 років тюремного ув'язнення за те, що постачала йому неповнолітніх дівчат з метою сексуальної експлуатації. Сам Епштайн був знайдений мертвим у своїй тюремній камері 2019 року. У файлах згадується величезна кількість селебріті та відомих політиків. Про це пише Daily Mail.

До суду на Гіслейн подала Вірджинія Робертс, тепер відома як Вірджинія Джуффре, яка стверджує, що її тричі примушували до сексу з Ендрю, герцогом Йоркським і молодшим братом короля Чарльза 2001 року, коли їй було 17 років. Сам Ендрю категорично заперечує це.

Джеффрі Епштайн і Гіслейн Максвелл Фото: Getty Images

Принц Ендрю "влаштував оргію з неповнолітніми на приватному острові Джеффрі Епштейна", оскільки дівчатам сказали "дати йому все, що він хоче", стверджують сенсаційні судові документи, в яких також згадують Білла Клінтона, Майкла Джексона, Стівена Гокінга, Наомі Кемпбелл та багатьох інших.

Принц Ендрю знову опинився втягнутим у сексуальний скандал трохи більше ніж через рік після того, як він залагодив багатомільйонну справу, порушену Вірджинією Джуффре 2022 року.

Також у документах згадується, що колишній президент США Білл Клінтон "любить молодих" і стверджується, що навіть професор Стівен Гокінг брав участь у сексуальній вечірці.

Білл Клінтон Фото: Getty

Сьогодні з'ясувалося, що одна з імовірних сексуальних рабинь Епштейна, відома тільки як Джейн Доу 3, заявила, що їй сказали вступити в статевий акт із принцом Ендрю під час оргії на острові Епштейна Літтл-Сент-Джеймс на Віргінських островах США.

У судовому документі 2014 року стверджується, що її "примушували до вступу в сексуальні стосунки з цим принцом, коли вона була неповнолітньою, у трьох різних географічних точках". Вона стверджує, що це сталося в Лондоні, у квартирі Гіслейн Максвелл, у Нью-Йорку і на приватному острові Епштайна на Віргінських островах США.

Імена понад 170 осіб, які були спільниками, друзями або жертвами Епштайна, будуть оприлюднені за постановою американського судді минулого місяця.

На понад 900 сторінках документів князь Ендрю згадується 69 разів.

Перша частина документів була опублікована в середу ввечері, і там згадуються такі відомі особистості, як герцог Йоркський і колишній президент США Білл Клінтон. Є також згадки про Дональда Трампа, Майкла Джексона, Стівена Гокінга, Девіда Копперфільда та багатьох інших.

Трамп і Епштайн регулярно спілкувалися, стверджується в документи. Утім, Джеффрі спілкувався з багатьма політиками і селебріті.

Сама Гіслейн Максвелл на суді заявила, що принц Ендрю тільки раз відвідував острів Джеффрі.

Принц Ендрю і Джеффрі Епштайн Фото: Мальдивы

Принц Ендрю зараз не бере участі в житті королівської сім'ї і живе зі своєю колишньою дружиною Сарою "Фергі" Фергюсон у заміському маєтку.

Він категорично заперечує будь-які правопорушення.

Щодо Білла Клінтона, то він 2019 року заявив, що "нічого не знає про жахливі злочини, у яких визнав себе винним Джеффрі Епштайн", і повідомив, що вони не спілкувалися близько 10 років.

У судових документах також згадуються такі відомі особистості, як Ел Гор, Кевін Спейсі, Леонардо Ді Капріо, Кейт Бланшетт, Наомі Кемпбелл, Кемерон Діас і Брюс Вілліс. Ніхто з них не був звинувачений у будь-якій причетності до злочинів Епштейна, але Епштейн був тим, хто називав їхні імена, заявила Йоханна Сьоберг, адвокат Джуффре.

Також у документах згадуються американський бізнесмен-мільярдер Том Прітцкер, колишній адвокат Джеффрі Епштайна і професор права Алан Дершовіц, модельний агент Жан-Люк Брюнел, Ехуд Барак, колишній прем'єр-міністр Ізраїлю, і навіть Джордж Лукас, режисер зоряних воєн. Утім, Лукаса згадують один раз і ні в чому протизаконному його не підозрюють.

Нагадаємо, ранчо Джеффрі Епштайна в Нью-Мексико, США, де він влаштовував свої сумнозвісні вечірки з неповнолітніми дівчатами, продали таємничому покупцеві після двох років на ринку нерухомості. "Ранчо Зорро" спочатку продавали за 27 мільйонів доларів, у листопаді 2022 року ціну ранчо знизили на 9,5 мільйона доларів, але зрештою, за яку суму його продали — невідомо.