Главное наследство принцесс Евгении и Беатрис оказалось под вопросом: подробности (фото)

Правила владения и аренды недвижимости Короны отличаются от правил владения обычными жилыми домами. Но принц Эндрю хочет оставить поместье Royal Lodge в качестве наследства своим дочерям.

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Эксперты по недвижимости Радж Чохан и Натали Митчелл заявили, что принцесса Беатрис и принцесса Евгения "усложнили свое наследование", их "ключевое наследство находится под вопросом". Это связано с тем, что правила владения королевской недвижимостью отличаются от правил владения обычными жилыми домами, сообщает Еxpress.

Несмотря на то, что обе дочери принца Эндрю получили титулы Ее Королевского Высочества принцесс после своего рождения в 1988 и 1990 годах, они не являются официальными действующими членами королевской семьи. Отказ Беатрис и Евгении исполнять королевские обязанности означает, что это обстоятельство может усложнить ситуацию, когда дело дойдет до их наследства.

В последнее время король Великобритании Чарльз ІІІ стремится выселить своего младшего брата принца Эндрю из Ройял-Лодж. Однако считается, что опальный 64-летний герцог Йоркский хочет оставить поместье в качестве наследства своим дочерям: 35-летней Беатрис и 34-летней Евгении.

Дочери принца Эндрю — принцессы Беатрис и Евгения Фото: Getty Images

Владелец агентства недвижимости Golden Key Estates Радж Чохан заявил: "Принц Эндрю выразил желание передать собственность по наследству своим дочерям. На данный момент это все еще часть королевского имущества, и совет директоров будет принимать решения относительно долгосрочных планов. В качестве формы наследования страны братья и сестры получают равные доли во всех активах. Что касается Беатрис и Евгении, я полагаю, что так и будет, особенно потому, что у наследника нет сына". По его мнению, ситуация еще больше осложняется тем, что обе принцессы отказались брать на себя королевские обязанности, возможно, из-за того, что они — молодые матери. У принцессы Евгении двое сыновей: 3-летний Август и годовалый Эрнест, а у Беатрис — 3-летняя дочь Сиенна и 8-летний пасынок Вольфи.

Эксперт по недвижимости Натали Митчелл из Home How также высказалась относительно владения поместьем Royal Lodge. Она считает, что данная недвижимость "может перейти только к указанным членам семьи Эндрю".

Поместье Royal Lodge Фото: скриншот

Добавив, что во время правления Чарльза поместье все же будет ему: "Правила владения и аренды недвижимости Короны отличаются от правил владения обычными жилыми домами. Как часть королевского поместья, Royal Lodge технически принадлежит нынешнему монарху. Таким образом, оно принадлежит королю Чарльзу до тех пор, пока он правит. Затем право собственности перейдет к принцу Уильяму, как к следующему в очереди на престол. Никакая часть королевского поместья не может быть продана, поэтому и была согласована аренда Royal Lodge".

Натали отметила, что юридически поместье невозможно рассматривать, как полноценное наследство, ведь его отчуждение запрещено.

Напомним, 1 июня сообщалось о том, что король Чарльз ІІІ пригрозил разорвать отношения с принцем Эндрю. Монарх оказывает давление на своего младшего брата, чтобы тот переехал в старый дом Меган и Гарри. Принц Эндрю наотрез оказывается покинуть Royal Lodge.