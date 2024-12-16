Принц Ендрю збирається покинути Велику Британію: куди він хоче переїхати

В ОАЕ принц Ендрю сподівається знову "бути на коні", оскільки у Великій Британії він давно зазнав репутаційного фіаско. Букінгемський палац зі свого боку наголошує, що більше не говорить від імені Ендрю, оскільки той — непрацюючий член королівської сім'ї.

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Принц Ендрю, опальний молодший брат короля Чарльза III, за чутками, подумує про нове життя на Близькому Сході після скандалів, до яких він виявився причетним останніми роками, пише Daily Mail.

Крім дружби з фінансистом-педофілом Джеффрі Епштейном, принц потрапив під підозру через дружбу з бізнесменом, обвинуваченим у шпигунстві на користь Китаю. Ймовірного шпигуна, відомого тільки як H6, описали як людину, яка встановила "незвичайний ступінь довіри" з герцогом, і відтоді йому заборонено в'їзд до Великої Британії після рішення напівсекретного суду з національної безпеки Великої Британії. Міністр внутрішніх справ Іветт Купер заявила, що уряд "завжди буде готовий вжити заходів" у разі "будь-якого виклику або загрози національній безпеці Великої Британії".

У 2023 році H6 подав апеляцію на свою початкову заборону, але суд підтримав це рішення. Суддям повідомили, що бізнесмен намагався використати вплив принца Ендрю.

Офіс герцога Йоркського заявив, що він "не може давати подальших коментарів з питань, що стосуються національної безпеки", а сам принц стверджує, що припинив із бізнесменом усі контакти.

У зв'язку з усіма цими подіями в житті принц подумує переїхати в одну з країн Перської затоки. Він має давні зв'язки з цим регіоном. Брат короля неодноразово буває в ОАЕ, а візит його доньки принцеси Беатріс в Абу-Дабі минулого місяця у справах був частково "прикриттям для нього".

"Він подумує про те, щоб переїхати туди назавжди. Він відчайдушно намагається щось зробити, щоб заробити грошей", — розповів журналістам один із британських політиків.

Зв'язки принца Ендрю з Перською затокою піднімають нові питання про те, хто фінансує Ендрю, оскільки ходять чутки, що саме гроші з Близького Сходу тримають його на плаву.

Оскільки тепер він повністю приватна особа, монарх і його радники не мають законного права вимагати перегляд банківських рахунків Ендрю. Їм доводиться покладатися на "усні запевнення" в тому, що у герцога є як гроші на оплату утримання особняка Royal Lodge, так і що він отримав ці кошти законним шляхом.

Як часто принц Ендрю буває на Близькому Сході

Ендрю регулярно відвідував Близький Схід протягом багатьох років, включно з численними поїздками до Бахрейну, де він зустрічався з другим сином короля Хамада бін Іси Аль Халіфи, шейхом Абдуллою. Під час цього візиту 2014 року колишній міжнародний торговий посланник відвідав вечерю Бахрейнсько-британського ділового форуму в готелі Radisson Diplomat. На заході він зустрівся з королем Хамадом і наслідним принцом Салманом.

Герцог йоркський знову відвідав країну у квітні 2018 року, щоб відкрити військово-морську базу Великої Британії та навчальний центр поліції. Він знову зустрівся з королем Хамадом, а також з міністром внутрішніх справ Бахрейну.

Уже в березні наступного року принц Ендрю знову прилетів туди, щоб відвідати військово-морську базу з королем Бахрейну, а в травні 2019-го відвіз свою колишню дружину Сару Фергюсон на Гран-прі Бахрейну. Ендрю зупинявся в готелі Ritz Carlton як гість королівської сім'ї під час цього візиту, хоча давно ходили чутки, що в нього вже є нерухомість.

Герцог таємно вирушив у відпустку в Бахрейн у листопаді 2022 року, мабуть, маючи намір узяти на себе неофіційну роль посередника між Заходом і країнами Перської затоки в умовах світової енергетичної кризи, повідомили джерела.

Раніше Фокус писав, що головний спадок принцес Євгенії та Беатріс опинився під питанням.