Скандал у Букінгемі: принц Ендрю живе у 30-кімнатному маєтку без орендної плати

Принц Ендрю не сплачував оренду за свій маєток Royal Lodge у Віндзорському парку вже понад 20 років. Як з’ясувалося, його договір оренди передбачає символічну плату — "один перець горошком на рік (якщо буде вимагатися)".

За документами, оприлюдненими виданням The Times, у 2003 році Ендрю заплатив 1 мільйон фунтів за 75-річну оренду колишнього маєтку королеви-матері й витратив 7,5 мільйона фунтів на ремонт. Саме ці кошти зарахували як передоплату оренди, вартість якої оцінювалась у близько 260 тисяч фунтів на рік, пише Daily Mail.

Більше того, якщо герцог Йоркський покине маєток до завершення терміну договору у 2078 році, Королівська власність (Crown Estate) мусить виплатити йому близько пів мільйона фунтів компенсації.

Договір оприлюднили після тиску з боку депутатів і громадських активістів, які вимагають прозорості в питаннях королівських фінансів. Скандал лише підживив обурення громадськості "привілеями" брата короля.

Відео дня

За даними Daily Mail, принц не отримав суттєвої спадщини від покійної королеви чи королеви-матері, що викликає питання — звідки він бере кошти на утримання 30-кімнатного маєтку, який вимагає мільйонних витрат щороку.

Король Чарльз III, який неодноразово намагався переконати брата переїхати до менших апартаментів, наприклад у Frogmore Cottage, вважає, що саме прагнення жити на широку ногу призвело Ендрю до фінансових проблем і скандалів — зокрема до зв’язків із фінансистом-педофілом Джеффрі Епштейном.

Однак 65-річний принц вперто відмовляється виїжджати, стверджуючи, що має "залізну" угоду на проживання в Royal Lodge, і король не має юридичного права його виселити.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про таке:

Крім того, раніше Daily Mail писали, що чекає на принца Ендрю через зв'язок з Епштейном.