Скандал в Букингеме: принц Эндрю живет в 30-комнатном особняке без арендной платы

Принц Эндрю не платил аренду за свое поместье Royal Lodge в Виндзорском парке уже более 20 лет. Как выяснилось, его договор аренды предусматривает символическую плату — "один перец горошком в год (если будет требоваться)".

По документам, обнародованным изданием The Times, в 2003 году Эндрю заплатил 1 миллион фунтов за 75-летнюю аренду бывшего поместья королевы-матери и потратил 7,5 миллиона фунтов на ремонт. Именно эти средства зачислили как предоплату аренды, стоимость которой оценивалась в около 260 тысяч фунтов в год, пишет Daily Mail.

Более того, если герцог Йоркский покинет поместье до завершения срока договора в 2078 году, Королевская собственность (Crown Estate) должна выплатить ему около полумиллиона фунтов компенсации.

Договор обнародовали после давления со стороны депутатов и общественных активистов, которые требуют прозрачности в вопросах королевских финансов. Скандал лишь подогрел возмущение общественности "привилегиями" брата короля.

По данным Daily Mail, принц не получил существенного наследства от покойной королевы или королевы-матери, что вызывает вопрос — откуда он берет средства на содержание 30-комнатного поместья, которое требует миллионных расходов ежегодно.

Король Чарльз III, который неоднократно пытался убедить брата переехать в апартаменты поменьше, например в Frogmore Cottage, считает, что именно стремление жить на широкую ногу привело Эндрю к финансовым проблемам и скандалам — в частности к связям с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном.

Однако 65-летний принц упорно отказывается выезжать, утверждая, что имеет "железное" соглашение на проживание в Royal Lodge, и король не имеет юридического права его выселить.

