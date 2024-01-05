Все кончено: эксперты объяснили, что ждет принца Эндрю после обнародования "файлов Эпштейна"

У принца Эндрю не осталось никаких шансов на то, чтобы отбелить свою репутацию. Последние обнародованные файлы по делу Эпштейна сделают его изгоем в королевской семье, считают эксперты.

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63-летний принц Эндрю потерял последнюю надежду на возвращение к своим королевским обязанностям и на восстановление репутации. Это произошло после того, как в Нью-Йорке опубликовали часть судебных документов по делу Джеффри Эпштейна, где, в частности, рассказывается о том, что сын Елизаветы II был частым гостем на карибском острове бизнесмена, который окрестили "Островом грехов" и участвовал в оргиях с несовершеннолетними, пишет Daily Mail.

Обнародованные файлы являются частью дела о клевете, возбужденного против подруги Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл, которая отбывает 20 лет тюремного заключения за то, что поставляла ему несовершеннолетних девушек с целью сексуальной эксплуатации.

Одна из предполагаемых сексуальных рабынь Эпштейна, известная только как Джейн Доу 3, заявила, что ей сказали заняться сексом с принцем Эндрю во время оргии на острове Эпштейна Литтл-Сент-Джеймс на Виргинских островах США. В судебном документе 2014 года утверждается, что ее "принудили вступить в сексуальные отношения с этим принцем, когда она была несовершеннолетней, в трех разных географических точках". Утверждается также, что Эпштейн сказал Джейн Доу 3 "дать принцу все, что он потребует". Джейн Доу 3 добавила, что Гислен Максвелл, подруга Джеффри и его сообщница, "способствовала актам сексуального насилия со стороны принца Эндрю, выступая в роли "мадам" для Эпштейна".

Джеффри Эпштейн и Гислейн Максвелл Фото: Getty Images

По словам королевского эксперта Фила Дампьера, файлы Эпштейна — это "последний гвоздь в гроб" репутации принца Эндрю, и принц Уильям, в частности, позаботится о том, чтобы его дядя не вернулся в королевское лоно.

"Большая опасность для него заключается в том, что другая женщина может выдвинуть против него конкретные обвинения и тоже потребовать дня в суде или выплаты", отметил Дампьер, имея в виду то, что принц урегулировал многомиллионное дело с Викторией Джуффре, утверждавшей, что она состояла с королевской особой в интимной связи, будучи несовершеннолетней.

Биограф Том Бауэр уверен, что королевской семье необходимо "похоронить и забыть" принца Эндрю, поскольку он "самоотрекся" в связи с дело Джеффри Эпштейна.

"Это опасность для дворца, они не знают, какие еще бомбы будут сброшены. Он им ничего не говорит", — сказал он. К

Комментатор Ричард Фицуильямс говорит, что любая реабилитация имиджа Эндрю является "невыполнимой задачей".

В Букингемском дворце никак не комментируют эту информацию.

Герцог Йоркский ушел в отставку в 2019 году из-за своих связей с осужденным педофилом Эпштейном. В 2022 году его мать, королева, лишила его королевского покровительства и военных званий.

Ранее Фокус писал, кто еще упоминается в документах по делу Эпштейна.