Усе скінчено: експерти пояснили, що чекає на принца Ендрю після публікації "файлів Епштейна"

У принца Ендрю не залишилося жодних шансів на те, щоб відбілити свою репутацію. Останні оприлюднені файли у справі Епштейна зроблять його ізгоєм у королівській родині, вважають експерти.

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63-річний принц Ендрю втратив останню надію на повернення до своїх королівських обов'язків і на відновлення репутації. Це сталося після того, як у Нью-Йорку опублікували частину судових документів у справі Джеффрі Епштейна, де, зокрема, йдеться про те, що син Єлизавети II був частим гостем на карибському острові бізнесмена, який охрестили "Островом гріхів", і брав участь в оргіях із неповнолітніми, пише Daily Mail.

Оприлюднені файли є частиною справи про наклеп, порушеної проти подруги Джеффрі Епштейна Гіслейн Максвелл, яка відбуває 20 років тюремного ув'язнення за те, що постачала йому неповнолітніх дівчат з метою сексуальної експлуатації.

Одна з імовірних сексуальних рабинь Епштейна, відома тільки як Джейн Доу 3, заявила, що їй сказали зайнятися сексом із принцом Ендрю під час оргії на острові Епштейна Літтл-Сент-Джеймс на Віргінських островах США. У судовому документі 2014 року стверджується, що її "примусили вступити в сексуальні стосунки з цим принцом, коли вона була неповнолітньою, у трьох різних географічних точках". Стверджується також, що Епштейн сказав Джейн Доу 3 "дати принцу все, що він зажадає". Джейн Доу 3 додала, що Гіслен Максвелл, подруга Джеффрі і його спільниця, "сприяла актам сексуального насильства з боку принца Ендрю, виступаючи в ролі "мадам" для Епштейна".

Джеффрі Епштейн і Гіслейн Максвелл Фото: Getty Images

За словами королівського експерта Філа Дамп'єра, файли Епштейна — це "останній цвях у труну" репутації принца Ендрю, і принц Вільям, зокрема, потурбується про те, щоб його дядько не повернувся в королівське лоно.

"Велика небезпека для нього полягає в тому, що інша жінка може висунути проти нього конкретні звинувачення і теж зажадати дня в суді або виплати", — зазначив Дамп'єр, маючи на увазі те, що принц врегулював багатомільйонну справу з Вікторією Джуффре, яка стверджувала, що вона була інтимним зв'язком з королівською особою, будучи неповнолітньою.

Біограф Том Бауер упевнений, що королівській сім'ї необхідно "поховати і забути" принца Ендрю, оскільки він "самозрекся" у зв'язку зі справою Джеффрі Епштейна.

"Це небезпека для палацу, вони не знають, які ще бомби будуть скинуті. Він їм нічого не говорить", — сказав він. К

Коментатор Річард Фіцуільямс каже, що будь-яка реабілітація іміджу Ендрю є "нездійсненним завданням".

У Букінгемському палаці ніяк не коментують цю інформацію.

Герцог Йоркський пішов у відставку 2019 року через свої зв'язки із засудженим педофілом Епштейном. У 2022 році його мати, королева, позбавила його королівського заступництва і військових звань.

Раніше Фокус писав, хто ще згадується в документах у справі Епштейна.