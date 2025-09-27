Файлы Эпштейна: в новых документах упомянуты Илон Маск и принц Эндрю, — BBC

Американский миллиардер Илон Маск и британский герцог Йоркский упоминаются в файлах, которые касаются уже покойного, осужденного за сексуальные преступления финансиста Джеффри Эпштейна.

Related video

Новые файлы, переданные демократами Конгресса, показывают, что, похоже, в декабре 2014 года Маск был приглашен на остров финансиста, пишет ВВС.

Кроме того, среди пассажиров на рейс из Нью-Джерси во Флориду в мае 2000 года упоминается принц Эндрю.

Помимо Маска и принца Эндрю, обнародованные файлы также содержат имена других видных деятелей, включая интернет-предпринимателя Питера Тиля и Стива Бэннона, бывшего советника президента США Дональда Трампа.

Отмечается, что третья партия полученных документов включает журналы телефонных сообщений, копии журналов полетов и манифестов самолетов, копии финансовых книг и ежедневное расписание Эпштейна.

В полетной ведомости записано, что принц Эндрю летел с Эпштейном и его соратницей Гислен Максвелл из Тетерборо, штат Нью-Джерси, в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, 12 мая 2000 года. В 2021 году Максвелл была признана виновной в сговоре с Эпштейном с целью торговли людьми.

В одной сильно отредактированной бухгалтерской книге записаны два упоминания о платежах за массаж для "Эндрю" в феврале и мае 2000 года.

Отмечается, что в указанное время принц Эндрю действительно отправился в США, находясь в стране с 11 по 15 мая, чтобы присутствовать на приеме Национального общества по предотвращению жестокого обращения с детьми в Нью-Йорке, однако неясно, кто такой "Эндрю", упомянутый в бухгалтерской книге.

В файлах также есть запись о запланированном обеде с Питером Тилем в ноябре 2017 года, запись о запланированном завтраке со Стивом Бэнноном 17 февраля 2019 года и предварительные планы совместного завтрака с основателем Microsoft Биллом Гейтсом в декабре 2014 года.

ВВС отмечает, что не предполагается, что упомянутые в файлах люди знали о предполагаемой преступной деятельности, за которую позже Эпштейн был арестован. СМИ обратилось за комментариями к Маску и принцу Эндрю. При этом инженер ранее заявлял, что Эпштейн пригласил его на остров, но он отказался. Принц Эндрю также категорически отрицал какие-либо правонарушения.

Напомним, Фокус писал, что в начале июня Маск обвинил Трампа в связях с Эпштейном.

Также сообщалось, как скандал с Эпштейном возмутил фанатов Дональда Трампа.