Файли Епштейна: у нових документах згадані Ілон Маск і принц Ендрю, — BBC

Американський мільярдер Ілон Маск і британський герцог Йоркський згадуються у файлах, які стосуються вже покійного, засудженого за сексуальні злочини фінансиста Джеффрі Епштейна.

Нові файли, передані демократами Конгресу, показують, що, схоже, у грудні 2014 року Маск був запрошений на острів фінансиста, пише ВВС.

Крім того, серед пасажирів на рейс із Нью-Джерсі до Флориди в травні 2000 року згадується принц Ендрю.

Крім Маска і принца Ендрю, оприлюднені файли також містять імена інших видатних діячів, включно з інтернет-підприємцем Пітером Тілем і Стівом Бенноном, колишнім радником президента США Дональда Трампа.

Зазначається, що третя партія отриманих документів включає журнали телефонних повідомлень, копії журналів польотів і маніфестів літаків, копії фінансових книг і щоденний розклад Епштейна.

У польотній відомості записано, що принц Ендрю летів з Епштейном і його соратницею Гіслен Максвелл із Тетерборо, штат Нью-Джерсі, у Вест-Палм-Біч, штат Флорида, 12 травня 2000 року. 2021 року Максвелл визнали винною у змові з Епштейном із метою торгівлі людьми.

В одній сильно відредагованій бухгалтерській книзі записано дві згадки про платежі за масаж для "Ендрю" в лютому і травні 2000 року.

Зазначається, що в зазначений час принц Ендрю справді вирушив до США, перебуваючи в країні з 11 до 15 травня, щоб бути присутнім на прийомі Національного товариства із запобігання жорстокому поводженню з дітьми в Нью-Йорку, проте незрозуміло, хто такий "Ендрю", згаданий у бухгалтерській книзі.

У файлах також є запис про запланований обід із Пітером Тілем у листопаді 2017 року, запис про запланований сніданок зі Стівом Бенноном 17 лютого 2019 року і попередні плани спільного сніданку із засновником Microsoft Біллом Гейтсом у грудні 2014 року.

ВВС зазначає, що не передбачається, що згадані у файлах люди знали про ймовірну злочинну діяльність, за яку пізніше Епштейна заарештували. ЗМІ звернулося за коментарями до Маска і принца Ендрю. При цьому інженер раніше заявляв, що Епштейн запросив його на острів, але він відмовився. Принц Ендрю також категорично заперечував будь-які правопорушення.

Нагадаємо, Фокус писав, що на початку червня Маск звинуватив Трампа у зв'язках з Епштейном.

Також повідомлялося, як скандал з Епштейном обурив фанатів Дональда Трампа.