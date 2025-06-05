"Время обнародовать настоящую сенсацию": ссора Трампа и Маска приобрела неожиданный оборот

Президент США Дональд Трамп заявил, что миллиардер Илон Маск "истощался" в Департаменте эффективности правительства (DOGE) и он "попросил его уйти". Между тем основатель Tesla публично назвал американского лидера "лжецом" и раскрыл, что тот якобы фигурирует в делах скандального Джеффри Эпштейна.

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Маск обвинил Трампа в связях с Эпштейном

Вечером 5 июня Илон Маск заявил, что президент США фигурирует в делах Джеффри Эпштейна.

"Пора обнародовать настоящую сенсацию: Дональд Трамп фигурирует в делах Эпштейна. Вот настоящая причина, почему они не были обнародованы", — заявил бизнесмен.

Речь о многолетнем скандале вокруг Джеффри Эпштейна — финансиста, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Еще в 2005 году родители 14-летней девушки обратились в полицию во Флориде, заявив, что Эпштейн совершал развратные действия с их дочерью.

Следствие установило: в период с 2002 по 2005 год в его домах во Флориде и на Манхэттене десятки несовершеннолетних девушек оказывали ему сексуальные услуги за деньги. Полиция собрала показания от по меньшей мере 50 жертв.

Несмотря на угрозу пожизненного заключения, тот избежал сурового наказания, благодаря сделке со следствием Эпштейн получил 1,5 года тюрьмы.

"Хорошего дня, Дональд", — иронично добавил Маск.

Ссора Трампа и Маска

Президент Штатов отметил, что отменил мандат на электромобили, который заставлял "всех покупать электромобили, которых никто не хотел".

"Он знал, что я собираюсь это сделать, уже несколько месяцев, и он просто сошел с ума!" — написал Трамп.

На это миллиардер написал: "Такая очевидная ложь. Так грустно".

Маск и Трамп поссорились публично Фото: скриншот

Почему Трамп и Маск поссорились

Перед этим на пресс-конференции в Белом доме лидер США заявил, что "очень разочарован" Маском, который недавно раскритиковал масштабный законопроект о налогах и расходах One Big Beautiful Bill. Бизнесмен назвал его "отвратительной мерзостью", заявив, что он увеличит государственный долг на $2,4 триллиона и отменит налоговые льготы на электромобили, что непосредственно влияет на бизнес Tesla.

Более того, Илон Маск опубликовал серию сообщений в Х, в которых критиковал Трампа. В частности, первый предположил, что без него "Трамп проиграл бы выборы", и демократы контролировали бы Палату представителей.

"Такая неблагодарность" — отметил Маск.

Трамп даже пригрозил прекратить федеральные контракты и субсидии для компаний Маска Tesla и SpaceX.

Интересно, что миллиардер, который ранее был главой Департамента эффективности правительства (DOGE) и одним из крупнейших доноров кампании Трампа в 2024 году, теперь открыто критикует его политику.

Падение акций Tesla

После публикаций Маска акции Tesla резко упали — более чем на 9,3% за день. Такая динамика может свидетельствовать об обеспокоенности инвесторов из-за политических высказываний миллиардера, которые потенциально способны навредить его бизнесу.

Напомним, Илон Маск отреагировал на атаку украинских беспилотников 1 июня 2025 года на авиабазы РФ.

Также Фокус писал о том, что Трамп вручил миллиардеру символический золотой ключ от Белого дома, сказав, что приберегает этот подарок для "очень особенных людей".