"Будет бегать туда-сюда": Трамп заявил, что Маск не уходит из Белого дома и вручил ему золотой ключ

Президент США Дональд Трамп и миллиардер провели совместную пресс-конференцию в Овальном кабинете, на которой Илон Маск появился с подбитым глазом и уклонился от ответа на вопрос о предполагаемом употреблении наркотиков.

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Об этом пишет The Guardian.

Трамп заявил, что Илон Маск будет "бегать туда-сюда"

Ожидалось, что Дональд Трамп объявит, что Илон Маск уходит из Департамента эффективности правительства (DOGE). Но миллиардер появился в футболке с надписью "Dogefather" по аналогии с "Крестным отцом", черной кепке с надписью "DOGE" и подбитым глазом. Журналистам он сказал, что это пятилетний сын ударил его в лицо.

Маск появился в Овальном кабинете с подбитым глазом Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что Маск в итоге никуда не уходит, а большинство сотрудников Департамента останутся на своих местах.

"Илон на самом деле не уходит. Я думаю, у меня такое чувство, что он будет бегать туда-сюда. DOGE — его детище", — сообщил президент.

Он также заявил, что Маска будут помнить, когда в будущем его администрация объявит о ликвидации "миллиардов долларов" растрат, мошенничества и злоупотреблений в федеральных контрактах.

По словам Трампа, Маск внес "колоссальные изменения" в то, как Вашингтон ведет дела и работал "не покладая рук", помогая возглавить "самую масштабную и последовательную программу правительственных реформ за многие поколения".

Также президент США вручил миллиардеру символический золотой ключ от Белого дома, сказав, что приберегает этот подарок для "очень особенных людей".

Дональд Трамп заявил, что приберегает золотые ключи для особых гостей Фото: Getty Images

Маска собирались спросить о новости NYT о том, что он якобы принимал большое количество наркотиков, включая кетамин, когда консультировал Трампа, но он перебил репортера и ушел от ответа.

И заявил, что рассчитывает продолжить давать Трампу советы, на что Трамп ответил: "Я надеюсь на это".

Миллиардер пообещал, что продолжит посещать Белый дом в качестве "друга и советника президента", прежде чем отклониться от темы и сделать комплимент "потрясающему" Овальному кабинету, в частности "золоту на потолке".

А потом сообщил, что хотя его пребывание на посту специального государственного служащего должно было закончиться, но это не конец DOGE, а скорее его начало, говорит он, добавляя: "Это образ жизни".

Он уверен, что со временем DOGE достигнет обещанного им 1 трлн долларов экономии, а Трамп отвесил ему очередной комплимент, заявив, что "служение Илона Америке не имеет себе равных в современной истории".

Напомним, ранее сообщалось, что Илона Маска якобы "быстро и бесцеремонно" уволили из Белого дома. Но при этом Департамент эффективности правительства, который возглавлял Илон Маск, продолжит работу.

А сам Илон Маск критиковал новый налоговый законопроект президента США Дональда Трампа. МИллиардер считает, что документ "подрывает" оптимизацию расходов бюджета.