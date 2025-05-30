"Будет бегать туда-сюда": Трамп заявил, что Маск не уходит из Белого дома и вручил ему золотой ключ
Президент США Дональд Трамп и миллиардер провели совместную пресс-конференцию в Овальном кабинете, на которой Илон Маск появился с подбитым глазом и уклонился от ответа на вопрос о предполагаемом употреблении наркотиков.
Об этом пишет The Guardian.
Ожидалось, что Дональд Трамп объявит, что Илон Маск уходит из Департамента эффективности правительства (DOGE). Но миллиардер появился в футболке с надписью "Dogefather" по аналогии с "Крестным отцом", черной кепке с надписью "DOGE" и подбитым глазом. Журналистам он сказал, что это пятилетний сын ударил его в лицо.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Маск в итоге никуда не уходит, а большинство сотрудников Департамента останутся на своих местах.
"Илон на самом деле не уходит. Я думаю, у меня такое чувство, что он будет бегать туда-сюда. DOGE — его детище", — сообщил президент.
Он также заявил, что Маска будут помнить, когда в будущем его администрация объявит о ликвидации "миллиардов долларов" растрат, мошенничества и злоупотреблений в федеральных контрактах.
По словам Трампа, Маск внес "колоссальные изменения" в то, как Вашингтон ведет дела и работал "не покладая рук", помогая возглавить "самую масштабную и последовательную программу правительственных реформ за многие поколения".
Также президент США вручил миллиардеру символический золотой ключ от Белого дома, сказав, что приберегает этот подарок для "очень особенных людей".
Маска собирались спросить о новости NYT о том, что он якобы принимал большое количество наркотиков, включая кетамин, когда консультировал Трампа, но он перебил репортера и ушел от ответа.
И заявил, что рассчитывает продолжить давать Трампу советы, на что Трамп ответил: "Я надеюсь на это".
Миллиардер пообещал, что продолжит посещать Белый дом в качестве "друга и советника президента", прежде чем отклониться от темы и сделать комплимент "потрясающему" Овальному кабинету, в частности "золоту на потолке".
А потом сообщил, что хотя его пребывание на посту специального государственного служащего должно было закончиться, но это не конец DOGE, а скорее его начало, говорит он, добавляя: "Это образ жизни".
Он уверен, что со временем DOGE достигнет обещанного им 1 трлн долларов экономии, а Трамп отвесил ему очередной комплимент, заявив, что "служение Илона Америке не имеет себе равных в современной истории".
Напомним, ранее сообщалось, что Илона Маска якобы "быстро и бесцеремонно" уволили из Белого дома. Но при этом Департамент эффективности правительства, который возглавлял Илон Маск, продолжит работу.
А сам Илон Маск критиковал новый налоговый законопроект президента США Дональда Трампа. МИллиардер считает, что документ "подрывает" оптимизацию расходов бюджета.