Волшебные грибы и кетамин: Илона Маска обвиняют в употреблении наркотиков, — СМИ

Инсайдеры утверждают, что Илон Маск, миллиардер и соратник Дональда Трампа, употреблял не только кетамин, о котором он говорил в интервью. А возил с собой целую коробку с экстази и психоделическими грибами.

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Об этом пишет The New York Times.

Илон Маск признавался, что принимает так много кетамина, сильного анестетика, что это влияет на его мочевой пузырь, известный эффект хронического употребления. Он принимал экстази и психоделические грибы. И путешествовал с коробкой, в которой было около 20 таблеток на день, включая таблетки с маркировкой стимулятора Аддералл, который используется при лечении синдрома дефицита внимания, гиперактивности (СДВГ) и нарколепсии.

Илон Маск с сыном Х в Белом доме Фото: Getty Images

Неясно, принимал ли 53-летний Маск наркотики, когда в этом году он стал постоянным гостем в Белом доме и получил полномочия по сокращению федеральной бюрократии. Но он демонстрировал непредсказуемое поведение.

В то же время, согласно документам и интервью, семейная жизнь Маска становилась все более бурной, поскольку ему приходилось вести переговоры о пересекающихся романтических отношениях и частных судебных тяжбах, в которых участвовало его подрастающее поколение детей.

Вечером 28 мая владелец Tesla, SpaceX и соцсети X объявил, что завершает свою работу в правительстве Дональда Трампа, посетовав, что слишком много времени он тратил на политику вместо своего бизнеса.

Маск и его адвокат не ответили на просьбы журналистов прокомментировать на этой неделе его употребление наркотиков и личную жизнь. Ранее он говорил, что ему прописали кетамин от депрессии, и он принимал его примерно каждые две недели. И он сказал своему биографу: "Мне действительно не нравится принимать нелегальные наркотики".

Белый дом не ответил на вопросы о том, просил ли он Илона Маска пройти тесты на наркотики. Будучи крупным государственным подрядчиком, его аэрокосмическая фирма SpaceX должна проводить случайные тесты на наркотики среди своих сотрудников. Но Маск получал предварительное предупреждение о тестах, по словам людей, близких к процессу. SpaceX не ответила на вопросы об этих предупреждениях.

Маск описывал некоторые из своих проблем с психическим здоровьем в интервью и в социальных сетях, заявив в одном из постов, что он чувствовал "великие взлеты, ужасные падения и неослабевающий стресс". Он осудил традиционную терапию и антидепрессанты.

Илон Маск на предвыборном митинге Трампа Фото: Getty Images

Он также часами играет в видеоигры. По словам людей, знакомых с его привычками, Маск борется с перееданием и принимает лекарства для похудения. И он пишет день и ночь на своей платформе социальных сетей X. Иногда посты появляются даже глубокой ночью.

Напомним, очередной запуск сверхтяжелой космической ракеты Starship от компании Илона Маска SpaceX закончился неудачей. Ускоритель и космический корабль взорвались.

А в Белом доме заявили, что уволили миллиардера "быстро и бесцеремонно". Но при этом Департамент эффективности правительства, который возглавлял Илон Маск, продолжит работу.