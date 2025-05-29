"Быстро и бесцеремонно": Маска увольняют из администрации президента США, — Reuters

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа увольняет миллиардера Илона Маска с должности главы Департамента эффективности. Решение принято на самом высоком уровне, и Маск должен уходить из Белого дома как можно быстрее, написали журналисты.

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Об увольнении Маска написало агентство Reuters.

Reuters пообщалось с несколькими анонимными источниками в Белом доме, которые рассказали о ситуации с главой Департамента эффективности (DOGE). В статье, опубликованной в 7 часов 29 мая (по Киеву), указано, что процесс увольнения Маска "начнется сегодня вечером". При этом журналисты напомнили, что на днях предприниматель поблагодарил Трампа за возможность работать в правительстве и сказал, что время пребывания в должности подходит к концу. Между тем агентство написало, что предпринимателю не дали возможности поговорить с президентом США и что решение об отстранении приняли на самом высоком уровне.

"Его уход был быстрым и бесцеремонным. По словам источника, решение о его уходе было принято "на уровне высшего руководства", — говорится в статье.

Агентство описало ситуацию, которая сложилась вокруг заявлений и действий Маска в течение последних месяцев, когда его назначили руководить DOGE. Указывается, что первое время администрация Трампа благосклонно относилась к его идеям, но позже появилось недовольство. Среди прочего, чиновники были недовольны заметкой в X, в которой предприниматель критиковал налоговые инициативы Белого дома. Поскольку конгрессмены-республиканцы могли подумать, что это позиция президента, им отдельно звонили и говорили, что это не так, написало медиа. Кроме того, Маск публично обозвал "идиотом" заместителя торгового советника Питера Наварро и поссорился с тремя топ-чиновниками: с государственным секретарем Марко Рубио, министром транспорта Шоном Даффи и министром финансов Скоттом Бессентом.

В то же время, даже после увольнения скандального чиновника-миллиардера правительство не закроет DOGE и будет пытаться получить еще больше контроля, написало Reuters.

"[Белый дом] будет предпринимать шаги для восстановления контроля над бюджетами и штатным расписанием. Миссия DOGE со временем будет только усиливаться, поскольку она станет образом жизни всего правительства", — привело агентство слова источника и Маска.

Илон Маск — детали

Отметим, Илон Маск — американский миллиардер, которого в январе 2025 года Дональд Трамп назначил руководителем Департамента эффективности. Маск проработал на этой должности 180 дней, и после этого получил проблемы в бизнесе, поскольку люди перестали покупать машины компании Tesla. В начале мая издание The Wall Street Journal написало, что совет директоров компании хотел бы уволить Маска, поскольку его деятельность наносит вред. Между тем медиа рассказало об участии предпринимателя в избирательной компании Трампа и объяснило, почему появилась заинтересованность политикой. Среди причин — проблемы с миграцией и преступностью в США, говорится в статье.

Напоминаем, 29 мая Илон Маск ответил на заявление российского предпринимателя Павла Дурова об интеграции ИИ Grok в соцсеть X.