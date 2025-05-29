"Швидко та безцеремонно": Маска звільняють з адміністрації президента США, — Reuters

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа звільняє мільярдера Ілона Маска з посади очільника Департаменту ефективності. Рішення ухвалено на найвищому рівні, й Маск повинен іти з Білого дому якнайшвидше, написали журналісти.

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Про звільнення Маска написало агентство Reuters.

Reuters поспілкувалось з кількома анонімними джерелами у Білому домі, які розповіли про ситуацію з главою Департаменту ефективності (DOGE). У статті, опублікованій о 7 год 29 травня (за Києвом), вказано, що процес звільнення Маска "почнеться сьогодні увечері". Водночас журналісти нагадали, що днями підприємець подякував Трампу за можливість працювати в уряді й сказав, що час перебування на посаді добігає кінця. Тим часом агентство написало, що підприємцю не дали можливості поговорити з президентом США і що рішення про усунення ухвалили на найвищому рівні.

"Його відхід був швидким і безцеремонним. За словами джерела, рішення про його відхід було ухвалено "на рівні вищого керівництва", — ідеться у статті.

Агентство описало ситуацію, яка склалась навколо заяв та дій Маска протягом останніх місяців, коли його призначили керувати DOGE. Вказується, що перший час адміністрація Трампа прихильно ставилась до його ідей, але згодом з'явилось незадоволення. Зокрема, урядовці були незадоволені дописом в X, у якому підприємець критикував податкові ініціативи Білого дому. Оскільки конгресмени-республіканці могли подумати, що це позиція президента, їм окремо телефонували й казали, що це не так, написало медіа. Крім того, Маск публічно обізвав "ідіотом" заступника торгового радника Пітера Наварро та посварився з трьома топчиновниками: з державним секретарем Марко Рубіо, міністром транспорту Шоном Даффі та міністром фінансів Скоттом Бессентом.

Водночас навіть після звільнення скандального урядовця-мільярдера уряд не закриє DOGE і намагатиметься отримати ще більше контролю, написало Reuters.

"[Білий дім] робитиме кроки для відновлення контролю над бюджетами та штатним розкладом. Місія DOGE з часом лише посилюватиметься, оскільки вона стане способом життя всього уряду", — навело агентство слова джерела та Маска.

Ілон Маск — деталі

Зазначимо, Ілон Маск — американський мільярдер, якого у січні 2025 року Дональд Трамп призначив керівником Департаменту ефективності. Маск пропрацював на цій посаді 180 днів, і після цього отримав проблеми у бізнесі, оскільки люди перестали купувати машини компанії Tesla. На початку травня видання The Wall Street Journal написало, що рада директорів компанії хотіла б звільнити Маска, оскільки його діяльність завдає шкоди. Тим часом медіа розповіло про участь підприємця у виборчій компанії Трампа і пояснило, чому з'явилась зацікавленість політикою. Серед причин — проблеми з міграцією та злочинністю в США, ідеться у статті.

Нагадуємо, 29 травня Ілон Маск відповів на заяву російського підприємця Павла Дурова про інтеграцію ШІ Grok у соцмережу Telegram.