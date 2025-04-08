"Дурніший за мішок цегли": Маск обізвав "д*м" Наварро, торгівельного радника Трампа (скриншот)

Американський мільярдер та глава Департаменту ефективності Ілон Маск грубо відреагував на слова радника президента Дональд Трампа з питань торгівлі Пітера Наварро. Наварро розкритикував автомобілі Tesla, які випускаються компанією Маска, в ефірі національного телеканалу CNBC. У відповідь радника обізвали словом, яке означає людину з ментальними проблемами.

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Критика чиновника Білого дому та заява Маска з'явились в акаунті мільярдера у соцмережі X (Twitter).

Ілон Маск реакцію на слова Наварро опублікував вдень 8 квітня. Мільярдер обізвав Пітера Наварро і запевнив, що слова торгівельного радника Дональда Трампа є брехнею. У наступному дописі є доповнення. Зокрема, вказується, що Tesla — це автомобіль американського виробництва, а Наварро порівняли з мішком цегли.

"Тесла — один з найбільш американських автомобілів. Наварро дурніший за мішок цегли", — написав Маск.

Заява Ілона Маска - реакція на обвинувачення щодо авто Tesla Фото: Скриншот

За кілька хвилин мільярдер уточнив, що має на увазі. Маск запевнив, що Tesla є "найбільш вертикально інтегрованим автовиробником в Америці з найвищим відсотком американського вмісту".

Заява Ілона Маска — деталі

Конфлікт Маска з Наварро почався 13 годин тому, коли торгівельний радник Трампа дав коментар телеканалу CNBC. Радник заявив, що на заводах мільярдера автомобілі виробляють з деталей, отриманих з інших країн. Наприклад, запчастини двигунів приходять з Японії та Китаю, а електроніка — з Тайваню. При цьому чиновник пояснив, що мета нової митної політики Трампа у тому, щоб усі складники виготовлялись саме в США.

"Ми всі в Білому домі розуміємо (і американський народ розуміє), що Ілон — виробник автомобілів. Але він не виробник автомобілів — він збиральник автомобілів. Різниця між нами та Ілоном полягає в тому, що ми хочемо, щоб шини виготовлялися в Акроні. Ми хочемо, щоб передачі здійснювалися в Індіанаполісі. Ми хочемо, щоб двигуни виготовляли у Флінті та Сагіно. Ми хочемо, щоб автомобілі вироблялися тут", — сказав Наварро.

Зазначимо, 8 квітня агентство Reuters повідомило, що Ілон Маск начебто стежить за чиновниками Білого дому за допомогою "штучного інтелекту". Для аналізу роботи чиновників активно застосовують чат-бот Grok AI, розповіли журналісти. На сьогодні "під прицілом" Департаменту ефективності уряду США (DOGE) перебуває Агентство з охорони навколишнього середовища: працівників перевіряють на лояльність до Трампа.

Нагадуємо, Bloomberg розповіло, скільки грошей втратив Маск завдяки запровадженню мит Трампа. Тим часом 7 квітня американський мільярдер розповів, наскільки близькими географічно є США та Росія.