Вперше з листопада: статки Ілона Маска впали нижче 300 млрд доларів, — Bloomberg

У понеділок після того, як акції Tesla продовжили падіння, Маск втратив ще 4,4 млрд доларів, і став "шостим найбільшим невдахою" у переліку 500 найбагатших людей світу за версією видання. Водночас у США власники електрокарів Tesla почали продавати свої автомобілі на знак протесту та небажання бути причетними до компанії Маска.

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Про стрімке падіння статків мільярдера на тлі мит президента США Дональда Трампа розповіло видання Bloomberg 8 квітня.

Втрата понад 4 мільярдів доларів у понеділок відбулася слідом за втратою 31 мільярда, що трапилося на минулому тижні.

"Це сталося після падіння на 31 мільярд доларів у четвер і п'ятницю минулого тижня", — йдеться у повідомленні.

Загалом цього року Ілон Маск втратив понад 134 мільярди доларів.

"У понеділок Маск став шостим найбільшим невдахою у списку 500 найбагатших людей світу за версією Bloomberg", — зазначають у матеріалі.

Також повідомляється, що загалом індекс впав на 271 мільярд доларів, і називають 7 квітня "найгіршим днем за всю історію". Саме падіння статків мільярдера дослідники питання визначають як продовження "приголомшливого розвороту", що трапився ще відколи його роль у Білому домі та посада високопоставленого чиновника Трампа зробили його "мішенню" разом із компанією Tesla для протестів та обурень.

У США автомобільні власники позбуваються своїх Tesla

Журналісти повідомляють, що дії та пости Ілона Маска у соцмережах відштовхують потенційних покупців Tesla. У матеріалі The New York Times за 6 квітня йдеться про те, що після того, як мільярдер приєднався до адміністрації Дональда Трампа, багато власників Tesla почали продавати свої автомобілі — переважно на знак протесту, або ж через те, що не хочуть бути пов'язаними з компанією Маска.

Зазначається, що упродовж останніх двох місяців такі акції протесту почастішали, особливо на тлі того, що мільярдер очолив Департамент ефективності уряду.

Нагадаємо, Маск вирішив похизуватися перед публікою своїми навичками комп'ютерної гри: він запустив онлайн-трансляцію гри Path of Exile 2, однак через кілька хвилин її вимкнув. Про це Фокус дізнавався 8 квітня.

Також Маск оприлюднив відео, на якому продемонстрував близькість між США та Росією. Про це Фокус повідомляв 7 квітня.