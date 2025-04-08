Game over: Маск захотів похвалитися навичками гри у Path of Exile 2, але з тріском провалився (фото)

Американський мільярдер, винахідник та поплічник президента США Ілон Маск вирішив похизуватися перед публікою своїми навичками комп'ютерної гри. Він запустив онлайн-трансляцію гри Path of Exile 2, але стрім довелося вимкнути вже через кілька хвилин.

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Про провал мільярдера у комп'ютерній грі перед публікою розповіли у Telegram-каналі 4chan 7 квітня.

Ілон Маск перебував саме у небі, де перебував на борту власного літака. За його словами, він саме займався тестуванням Starlink.

У той же час мільярдер вирішив запустити онлайн-трансляцію та увімкнути комп'ютерну гру Path of Exile 2, аби похизуватися перед глядачами своїми геймерськими навичками. Однак уже з перших хвилин щось пішло не за планом: зрештою, Маску не вдалося пройти навіть стартовий етап гри, де відбувалося навчання.

Скріншот | кадр з трансляції Маска

"Маск не зміг пройти першого боса", — йдеться у повідомленні.

Ймовірно, саме через невдачу вже від початку гри Маск не захотів продовжувати. Після цього він вимкнув трансляцію.

Скріншот | кадр з трансляції Маска

Користувачі, які були присутні під час трансляції, розділилися у думках: хтось писав, що ситуація комічна, а дехто звинуватив Маска у тому, що він грає в комп'ютерні ігри замість того, щоб займатися роботою та власною сім'єю.

Маск давно називає себе "досвідченим геймером"

Зазначимо, що американський мільярдер вже не вперше робить спроби заявити про себе як про досвідченого гравця у комп'ютерні ігри. Його акаунти займають високі місця в таблицях лідерів Diablo 4 та Path of Exile 2, однак самі гравці вже не раз висловлюють сумніви у тому, що Маск досягає таких результатів самостійно.

Раніше Фокус розповідав про конфлікт, який трапився між Ілоном Маском зі стримером Twitch і творцем контенту Заком Гойтом (під ніком Asmongold). Суперечка вибухнула після того, як Asmongold засумнівався в тому, що у Маска вистачило часу прокачати свого персонажа в грі Path of Exile 2 до настільки високого рівня самостійно. Про це стало відомо 17 січня.

Нагадаємо, раніше Фокус дізнавався про те, як геймер подав до суду на виробника ігор після отримання "віртуальних ляпасів" у грі.

Також стало відомо, що у Steam вийшов корейський симулятор життя inZOI, який став одним із найбажаніших серед гравців.