У Steam вийшов симулятор життя inZOI: з перших хвилин гра очолила топ продажу

Корейський симулятор життя inZOI став найбажанішим у Steam. Гра відразу очолила топ продажу.

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Піковий онлайн досяг позначки 60 000 геймерів. Варто додати, що гра має 87% позитивних відгуків.

inZOI — це гра-симулятор життя, у якій гравці виступають формують світ за власними уявленнями та стають свідками різноманітних історій. Гравці діють та будують стосунки на основі характеру та життєвого досвіду, що призводить до несподіваних поворотів подій.

В грі можна керувати містами, створюючи ідеальний фон для власних історій. Це можливо завдяки реалістичній графіці на основі Unreal Engine 5.

inZOI: системні вимоги

Мінімальні вимоги:

необхідний 64-бітний процесор та операційна система;

Windows 10/11;

Intel i5 10400, AMD Ryzen 5 3600;

12 GB оперативної пам'яті;

відеокарта: NVIDIA RTX 2060 (6G VRAM), AMD Radeon RX 5600 XT (6G VRAM);

DirectX: версії 12;

мережа: широкосмугове підключення до Інтернету;

місце на диску: 40 GB доступного місця.

Рекомендовані:

64-бітний процесор та операційна система;

Windows 10/11;

intel i7 12700k, AMD Ryzen 7 7800x3D;

16 GB оперативної пам'яті;

відеокарта: NVIDIA RTX 3070 (8G VRAM), AMD Radeon RX 6800 XT (16GB VRAM);

DirectX: версії 12;

мережа: широкосмугове підключення до Інтернету;

місце на диску: 60 GB доступного місця.

В Україні inZOI коштує 1199 грн. Найближчий апдейт вийде в травні, однак точна дата поки невідома. На гру чекають інструменти для моддингу та різноманітні чіт-коди.

Власники гри в ранньому доступі отримають усі доповнення безкоштовно. Однак наразі невідомо, що він включатиме.

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