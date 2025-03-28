У Steam вийшов симулятор життя inZOI: з перших хвилин гра очолила топ продажу
Корейський симулятор життя inZOI став найбажанішим у Steam. Гра відразу очолила топ продажу.
Піковий онлайн досяг позначки 60 000 геймерів. Варто додати, що гра має 87% позитивних відгуків.
inZOI — це гра-симулятор життя, у якій гравці виступають формують світ за власними уявленнями та стають свідками різноманітних історій. Гравці діють та будують стосунки на основі характеру та життєвого досвіду, що призводить до несподіваних поворотів подій.
В грі можна керувати містами, створюючи ідеальний фон для власних історій. Це можливо завдяки реалістичній графіці на основі Unreal Engine 5.
inZOI: системні вимоги
Мінімальні вимоги:
- необхідний 64-бітний процесор та операційна система;
- Windows 10/11;
- Intel i5 10400, AMD Ryzen 5 3600;
- 12 GB оперативної пам'яті;
- відеокарта: NVIDIA RTX 2060 (6G VRAM), AMD Radeon RX 5600 XT (6G VRAM);
- DirectX: версії 12;
- мережа: широкосмугове підключення до Інтернету;
- місце на диску: 40 GB доступного місця.
Рекомендовані:
- 64-бітний процесор та операційна система;
- Windows 10/11;
- intel i7 12700k, AMD Ryzen 7 7800x3D;
- 16 GB оперативної пам'яті;
- відеокарта: NVIDIA RTX 3070 (8G VRAM), AMD Radeon RX 6800 XT (16GB VRAM);
- DirectX: версії 12;
- мережа: широкосмугове підключення до Інтернету;
- місце на диску: 60 GB доступного місця.
В Україні inZOI коштує 1199 грн. Найближчий апдейт вийде в травні, однак точна дата поки невідома. На гру чекають інструменти для моддингу та різноманітні чіт-коди.
Власники гри в ранньому доступі отримають усі доповнення безкоштовно. Однак наразі невідомо, що він включатиме.
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