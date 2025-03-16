З невідомих причин: Counter-Strike 2 знову побив рекорд з кількості гравців онлайн (фото)

ЗМІ переконані, що ймовірними причинами збільшення аудиторії є не лише зростання вартості цін на скіни і предмети, а й можливе посилення боротьби проти використання читів зі сторони Valve.

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Відомий шутер від першої особи Counter-Strike 2 продовжив бити рекорди з відвідуваності гравців, який станом на неділю 15 березня досяг позначки 1,824,989 гравців, які одночасно перебували онлайн. Про це пише профільний портал GameRant.

Журналісти пишуть, що попередній зафіксований рекорд був на майже 30 тис. користувачів менше. Як і минулого разу, новий рекорд продовжує залишатися несподіванкою, адже протягом кількох останніх місяців розробники не оголошували про випуск патчів чи оновлень.

У Counter-Strike 2 на Steam 15 березня одночасно грали майже 1,83 млн людей (фото: скриншот)

"У той час, як режим Counter-Strike 2 Premier увійшов у другий сезон з січня, за останній час не було жодної великої події, яка б залучила до гри одночасно таку кількість людей. Схоже, різке зростання кількості гравців пов’язане просто з її постійною популярністю та постійним зростанням ринком скінів та інших предметів колекціонування, які в першу чергу допомагають зміцнити домінування Counter-Strike 2 у Steam", — йдеться у статті.

ЗМІ додає, що додатковими причинами зростання популярності стало посиленням політики блокування гравців за читерство. Так, після виявленого багу в системі Armor Pass, ті гравці, які застосовували сторонні чи консольні чіти, отримували бан терміном на рік.

"Читерство завжди викликає серйозне занепокоєння в таких серіях ігор як Counter-Strike. Тому розробники почали активніше боротися з цим явищем, що і могло спонукати більше людей повернутися до гри. Попри те, що ці виправлення [із системою Aromor Pass] уже доступні вже кілька місяців, тому вони, ймовірно, не є єдиною причиною нещодавнього зростання щоденної кількості гравців", — пишуть журналісти.

Раніше повідомлялося, що українська кіберкоманда NAVI перемогла у першому турнірі з Counter-Strike 2. Тоді переможці отримали $500 тис., а також путівки на BLAST Premier World Final та Esports World Cup 2024.

Згодом стало відомо, що в лютому 2025 Counter-Strike 2 раптово побив рекорд відвідуваності. Тоді теж основні причини різкого стрибка не були зрозумілими.