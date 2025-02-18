Причини невідомі: Counter-Strike 2 раптово побив рекорд у Steam за кількістю гравців

В останні місяці гра не отримувала значних оновлень, а один із небагатьох турнірів Counter-Strike 2 закінчився на початку лютого.

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У неділю 16 січня шутер від першої особи Counter-Strike 2 досяг нового піка онлайн-активності гравців — 1 744 015 одночасно. Про це свідчать дані неофіційного сервісу SteamDB, який відстежує інформацію, що стосується Valve і Steam. Останнім часом гра не мала серйозних оновлень, тож сплеск популярності важко пояснити. Імовірно, гравців могли привабити нові скіни та предмети, пише Gamerant.

У Counter-Strike 2 у Steam 16 січня одночасно грали понад 1,7 млн людей Фото: Скриншот

Минулий сплеск стався в грудні 2024 року, коли одночасна активність гравців у Counter-Strike 2 у Steam сягнула 1,74 млн. В останні місяці гучних новин про гру не було чутно, а один із небагатьох турнірів IEM Katowice завершився на початку лютого. Тож не ясно, чим друга "контра" раптово приваблює нових гравців. Журналісти припускають, що причиною може бути колекція скінів і предметів, що постійно розширюється. Як і у Team Fortress 2, у Counter-Strike 2 є предмети, які можна розблокувати, і кейси зі здобиччю, більшість з яких можна продати за реальні гроші. До торгівлі можуть залучатися боти, що призводить до видимості збільшення кількості гравців.

Зазначається, що це не найбільший рекорд серії: Counter-Strike: Global Offensive у травні 2023 року одночасно зібрала понад 1,8 млн гравців, здебільшого на хвилі ажіотажу перед виходом Counter-Strike 2.

Counter-Strike 2: що відомо про гру

Counter-Strike 2 була офіційно випущена у вересні 2023 року. Вона була не прямим продовженням Counter-Strike: Global Offensive 2012 року, а більше переосмисленням усієї серії гри. Нова частина продемонструвала вдосконалений візуал, кращу фізику та оновлений інтерфейс користувача.

Спочатку реакція гравців на новинку була неоднозначною через численні баги та збої, особливо на тлі добре оптимізованих попередніх частин серії. Більшість цих проблем усунули подальші оновлення та патчі.

Попри труднощі, грі вдалося зберегти своє місце серед провідних у світі шутерів від першої особи.

Нагадаємо, 13 лютого Фокус склав список безплатних ігор для ПК і PS, у які можна пограти в лютому.

12 лютого ЗМІ писали, що у Steam виявили гру з вірусом. Зашитий у симулятор виживання троян, імовірно, потрапив у комп'ютери всіх користувачів, які завантажили гру.