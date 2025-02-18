Причины неизвестны: Counter-Strike 2 внезапно побил рекорд в Steam по количеству игроков

В последние месяцы игра не получала значительных обновлений, а один из немногих турниров Counter-Strike 2 закончился в начале февраля.

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В воскресенье 16 января шутер от первого лица Counter-Strike 2 достиг нового пика онлайн-активности игроков — 1 744 015 одновременно. Об этом свидетельствуют данные неофициального сервиса SteamDB, который отслеживает информацию, касающуюся Valve и Steam. В последнее время игра не получала серьезных обновлений, поэтому всплеск популярности трудно объяснить. Вероятно, игроков могли привлечь новые скины и предметы, пишет Gamerant.

В Counter-Strike 2 в Steam 16 января одновременно играли более 1,7 млн человек Фото: Скриншот

Прошлый всплеск произошел в декабре 2024 года, когда одновременная активность игроков в Counter-Strike 2 в Steam достигла 1,74 млн. В последние месяцы громких новостей об игре не было слышно, а один из немногих турниров IEM Katowice завершился в начале февраля. Поэтому не ясно, чем вторая "контра" внезапно привлекает новых игроков. Журналисты предполагают, что причиной может быть постоянно расширяющаяся коллекция скинов и предметов. Как и в Team Fortress 2, в Counter-Strike 2 есть предметы, которые можно разблокировать, и кейсы с добычей, большинство из которых возможно продать за реальные деньги. К торговле могут привлекаться боты, что приводит к видимости увеличения количества игроков.

Отмечается, что это не самый большой рекорд серии: Counter-Strike: Global Offensive в мае 2023 года одновременно собрала более 1,8 млн игроков, в основном на волне ажиотажа перед выходом Counter-Strike 2.

Counter-Strike 2: что известно об игре

Counter-Strike 2 была официально выпущена в сентябре 2023 года. Она была не прямым продолжением Counter-Strike: Global Offensive 2012 года, а больше переосмыслением всей серии игры. Новая часть продемонстрировала усовершенствованный визуал, лучшую физику и обновленный пользовательский интерфейс.

Сначала реакция игроков на новинку была неоднозначной из-за многочисленных багов и сбоев, особенно на фоне хорошо оптимизированных предыдущих частей серии. Большинство этих проблем устранили дальнейшие обновления и патчи.

Несмотря на трудности, игре удалось сохранить свое место среди ведущих в мире шутеров от первого лица.

Напомним, 13 февраля Фокус составил список бесплатных игр для ПК и PS, в которые можно поиграть в феврале.

12 февраля СМИ писали, что в Steam обнаружили игру с вирусом. Зашитый в симулятор выживания троян, вероятно, попал в компьютеры всех пользователей, которые загрузили игру.