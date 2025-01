Во что поиграть: названы самые популярные игры в Steam

Несмотря на широкий выбор среди новых релизов, игроки предпочитают возвращаться к своим старым фаворитам.

Related video

2025 год обещает быть щедрым на новые релизы игр, среди которых такие долгожданные как Assassin’s Creed Shadows, Avowed, Civilization VII и множество других, пишет Insider Gaming.

Несмотря на широкий выбор среди новых игр, включая ушедший 2024 год, игроки продолжают возвращаться к своим старым фаворитам. К примеру, шутер Counter-Strike 2, выпущенный еще в 2023 году, сохраняет лидирующие позиции в онлайн-сервисе Steam.

Отмечается, что рейтинги постоянно меняются, и графики могут выглядеть иначе уже через пару минут. Тем не менее, очевидные мировые лидеры рейтингов в Steam меняются не так часто:

Counter-Strike 2 – 1,4 миллиона; PUBG: Battlegrounds – 707 500; Dota 2 – 702 000; Marvel Rivals – 466 000; Path of Exile 2 – 290 000; Grand Theft Auto V – 194 000; Naraka: Bladepoint – 178 000; Rust – 179 000; Wallpaper Engine – 134 000; Palworld – 133 000; Delta Force – 132 000; Apex Legends – 125 000; Stardew Valley 116 000.

Не секрет, что 2024 год был особенно удачным для новых релизов видеоигр. В прошлом году вышли такие хиты, как Elden Ring: Shadow of the Erdtree, Balatro, Astro Bot, The Outlast Trials, UFO 50, Animal Well и так далее. И судя по всему, новый 2025 год собирается сохранить тот же темп.

Только в феврале ожидается выход таких игр, как Kingdom Come: Deliverance II, Civilization VII, Assassin’s Creed: Shadows, Avowed и Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.