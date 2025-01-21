Во что поиграть: названы самые популярные игры в Steam
Несмотря на широкий выбор среди новых релизов, игроки предпочитают возвращаться к своим старым фаворитам.
2025 год обещает быть щедрым на новые релизы игр, среди которых такие долгожданные как Assassin’s Creed Shadows, Avowed, Civilization VII и множество других, пишет Insider Gaming.
Несмотря на широкий выбор среди новых игр, включая ушедший 2024 год, игроки продолжают возвращаться к своим старым фаворитам. К примеру, шутер Counter-Strike 2, выпущенный еще в 2023 году, сохраняет лидирующие позиции в онлайн-сервисе Steam.
Отмечается, что рейтинги постоянно меняются, и графики могут выглядеть иначе уже через пару минут. Тем не менее, очевидные мировые лидеры рейтингов в Steam меняются не так часто:
- Counter-Strike 2 – 1,4 миллиона;
- PUBG: Battlegrounds – 707 500;
- Dota 2 – 702 000;
- Marvel Rivals – 466 000;
- Path of Exile 2 – 290 000;
- Grand Theft Auto V – 194 000;
- Naraka: Bladepoint – 178 000;
- Rust – 179 000;
- Wallpaper Engine – 134 000;
- Palworld – 133 000;
- Delta Force – 132 000;
- Apex Legends – 125 000;
- Stardew Valley 116 000.
Не секрет, что 2024 год был особенно удачным для новых релизов видеоигр. В прошлом году вышли такие хиты, как Elden Ring: Shadow of the Erdtree, Balatro, Astro Bot, The Outlast Trials, UFO 50, Animal Well и так далее. И судя по всему, новый 2025 год собирается сохранить тот же темп.
Только в феврале ожидается выход таких игр, как Kingdom Come: Deliverance II, Civilization VII, Assassin’s Creed: Shadows, Avowed и Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.