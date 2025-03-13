Новый мод для GTA V Enhanced Edition соединил в себе графику и реалистичность: детали

Модификация вносит еще более потрясающие улучшения, которые выводят реализм игры на новый уровень.

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Grand Theft Auto V Enhanced Edition — это новый улучшенный мод, который выводит реализм игры на новый уровень. Это можно заметить на видео Youtube-канала INTER.

Мод находится на этапе публичной бета-версии. Он добавляет улучшенное освещение и атмосферу для всех погодных условий днем и ночью, а также увеличенную плотность трафика и пешеходов. Полицейские огни стали ярче и это небольшое изменение добавляет "приятного оттенка реализма".

Кроме этого, усилилась интенсивность отражений. Дождливая погода стала более реалистичной, а ночная атмосфера — мрачной. Ночное небо стало более настоящим, звезды выглядят более четкими, а луна больше и лучше.

Хотя некоторые пользователи столкнулись с проблемами переноса аккаунтов GTA Online, новый мод и графические обновления от Rockstar Games делают Enhanced Edition привлекательной для многих игроков.

В конце января стало известно, что в GTA 5 появится карта из Grand Theft Auto VI, которая еще не вышла. Известно, что дата выхода Grand Theft Auto VI остановилась на осени 2025 года. Эта информация была взята из финансового отчета Take-Two.

Один из бывших аниматоров игровой студии Rockstar Games, который участвовал в работе над GTA 5 и Red Dead Redemption 2, рассказал, что Grand Theft Auto 6 тестируют прямо сейчас. Команда близка к финишной черте.